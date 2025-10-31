Essa é a primeira vez que a cidade histórica de Aracati se prepara para receber os quadrilheiros do Festejo Ceará Junino
Forrozeira foi levantada por colegas da produção
Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo
Jessilene Mendes, 26, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias após encostar em um ferro energizado próximo a barracas de venda ambulante
Pessoas que estavam acompanhadas da vítima também foram atingidas pela descarga elétrica
Com 15 anos de história, o grupo Paixão Junina, de Crateús, abordou a história da Baroneza, primeira locomotiva a vapor do Brasil
Eles publicaram vídeos e stories em camarim de show em Pernambuco
Profissional revelou segredos sobre alimentação e técnicas utilizadas com forrozeiros
Animal ganhou nome de 'Kaká carneiro'
Videodança parte de memórias juninas de infância para refletir sobre gênero e tradição nordestina.
Loteria deste ano sorteia, neste sábado (28), o maior prêmio da sua história: R$ 230 milhões
Com equilíbrio e escolhas inteligentes, é possível aproveitar sem deixar a saúde de lado
Saiba ainda quais são os números que nunca saíram entre as bolas da edição especial junina
Mesmo fora do calendário oficial da União, data é considerada feriado em algumas cidades brasileiras
É a época oficial do pratinho, do bolo de milho e das quadrilhas, mas os looks das festas também são o ponto alto dessa época. Como aproveitar sem se render à camisa xadrez?
Com comidas típicas, arraiás para pets, festivais de quadrilhas cearenses e mais, confira eventos juninos
O artista Yago Savalla viralizou nas redes sociais após performar "Homem com H" em São João na escola
Cantor falou da relação em conciliar agenda de shows com vida pessoal
Conheça Yago Savalla, de 16 anos, que dedicou meses de estudos e práticas para essa apresentação
Preço do "alô" dado em show foi revelado durante conversa descontraída postada nas redes sociais