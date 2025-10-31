Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Quadrilha se apresentando em Aracati

Verso

Final do campeonato Estadual de Quadrilhas recebe 21 grupos juninos em Aracati; confira programação

Essa é a primeira vez que a cidade histórica de Aracati se prepara para receber os quadrilheiros do Festejo Ceará Junino

Bergson Araujo Costa 17 de Julho de 2025
Assista

É Hit

Cantora Walkyria Santos é derrubada por seguranças após fã subir em palco

Forrozeira foi levantada por colegas da produção

Redação 13 de Julho de 2025
Apresentação de um Joelma e o intérprete Adriano Ruan no palco, com o público assistindo, destaque para a cantora com cabelo loiro e jaqueta dourada.

É Hit

Intérprete de libras viraliza após traduzir música de Joelma e dançar com a cantora em show; assista

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo

Redação 10 de Julho de 2025
Jessilene tem cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo. Ela é uma jovem negra e, na foto, usa uma blusa de alça azul

Ceará

Mulher que morreu eletrocutada em festa de São João em Sobral comemorava aniversário com a família

Jessilene Mendes, 26, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias após encostar em um ferro energizado próximo a barracas de venda ambulante

Luana Severo e João Lima Neto 29 de Junho de 2025
As festas juninas de Sobral acontecem na Arena Aeroporto

Segurança

Mulher morre após sofrer choque elétrico em festa de São João em Sobral

Pessoas que estavam acompanhadas da vítima também foram atingidas pela descarga elétrica

João Lima Neto 29 de Junho de 2025
Cena da apresentação interrompida para retirar o cachorro

Zoeira

Cachorro caramelo interrompe grupo no Festival de Quadrilhas Juninas de Santa Quitéria; veja vídeo

Com 15 anos de história, o grupo Paixão Junina, de Crateús, abordou a história da Baroneza, primeira locomotiva a vapor do Brasil

Gabriela Custódio 28 de Junho de 2025
Nattan e Natanzinho LIma postaram foto em colab em rede social

É Hit

Nattan e Nattanzinho Lima se encontram pela primeira vez e mostram que não possuem rivalidade; veja

Eles publicaram vídeos e stories em camarim de show em Pernambuco

Redação 26 de Junho de 2025
Vinícius Araújo em viagem ao lado da dupla Iguinho e Lulinha

Opinião

Como Iguinho e Lulinha mantêm a voz em mais de 50 shows no São João? Fonoaudiólogo da dupla explica

Profissional revelou segredos sobre alimentação e técnicas utilizadas com forrozeiros

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 26 de Junho de 2025
Simone Mendes segurando carneiro durante show na Bahia

É Hit

Depois de galinha, Simone Mendes ganha carneiro de fã em show de São João na Bahia

Animal ganhou nome de 'Kaká carneiro'

Redação 25 de Junho de 2025
Projeto parte de memórias de infância ligadas ao São João para tensionar papeis de gênero e sexualidade

Verso

Quem pode ser Rainha do Milho? Filme reflete sobre lugar do feminino e masculino nas festas juninas

Videodança parte de memórias juninas de infância para refletir sobre gênero e tradição nordestina.

João Gabriel Tréz 25 de Junho de 2025
Imagem mostra diversos volantes da Quina de São João dispostos em círculo, ilustrando quantas apostas realizadas no Ceará já venceram a Quina de São João

Negócios

Quina de São João: descubra quantas apostas do Ceará já ganharam no concurso especial junino

Loteria deste ano sorteia, neste sábado (28), o maior prêmio da sua história: R$ 230 milhões

Carol Melo 25 de Junho de 2025
foto de um pratinho, comida típica cearense com baião, verdura, farofa e linguiça calabresa

Ser Saúde

Especialista dá dicas para não falhar a dieta no São João e manter a saúde durante a festa

Com equilíbrio e escolhas inteligentes, é possível aproveitar sem deixar a saúde de lado

Raísa Azevedo 23 de Junho de 2025
Imagem mostra close-up em mão preenchendo volante do concurso especial da Quina de São João, ilustrando números mais sorteados no resultado da Quina de São João

Negócios

Veja quais são as dezenas mais sorteadas da Quina de São João na história do concurso

Saiba ainda quais são os números que nunca saíram entre as bolas da edição especial junina

Carol Melo 23 de Junho de 2025
Decoração de festa com bandeirinhas coloridas em céu azul, representando o feriado de São João, que acontece no dia 24 de junho e é feriado em algumas capitais brasileiras.

País

Em quais capitais 24 de junho é feriado? Veja onde o Dia de São João é comemorado com folga

Mesmo fora do calendário oficial da União, data é considerada feriado em algumas cidades brasileiras

Redação 23 de Junho de 2025
As festas juninas fazem parte da alma do nosso Nordeste, mas isso não quer dizer que a gente precise repetir a mesma roupa de todo ano

Opinião

Um São João pra chamar de seu com dicas de looks autênticos

É a época oficial do pratinho, do bolo de milho e das quadrilhas, mas os looks das festas também são o ponto alto dessa época. Como aproveitar sem se render à camisa xadrez?

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 21 de Junho de 2025
Espaço de eventos contará com diferentes espaços 'instagramáveis'

Verso

Programação gratuita de São João inclui quadrilhas, grandes shows e arraiá pet; confira agenda

Com comidas típicas, arraiás para pets, festivais de quadrilhas cearenses e mais, confira eventos juninos

Redação 20 de Junho de 2025
Imagem de Ney Matogrosso e Yago Savalla, jovem que viralizou após apresentação de São João em escola de Salvador

Zoeira

Ney Matogrosso elogia performance feita por estudante em Salvador

O artista Yago Savalla viralizou nas redes sociais após performar "Homem com H" em São João na escola

Redação 17 de Junho de 2025
Zé Vaqueiro e Ingra Soares ao lado dos filhos em foto montagem ao lado de Nattan e Rafa Kalimann

Opinião

Zé Vaqueiro e Ingra Soares dão dicas para Nattan e Rafa Kalimann sobre chegada do primeiro filho

Cantor falou da relação em conciliar agenda de shows com vida pessoal

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 17 de Junho de 2025
Vídeo de jovem que viralizou ao homenagear Ney Matogrosso em apresentação de São João na escola, após assistir Homem com H

Zoeira

Homem com H: Jovem viraliza ao homenagear Ney Matogrosso em apresentação de São João na escola

Conheça Yago Savalla, de 16 anos, que dedicou meses de estudos e práticas para essa apresentação

Beatriz Rabelo 16 de Junho de 2025
Natanzinho Lima e Wesley Safadão partilharam momento descontraído sobre 'alôs' em shows nas redes sociais

É Hit

Wesley Safadão revela quanto recebe por 'alô' no São João; saiba valor

Preço do "alô" dado em show foi revelado durante conversa descontraída postada nas redes sociais

Redação 14 de Junho de 2025