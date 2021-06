Uece vai realizar estudo na Vila de Jericoacoara sobre densidade e uso do solo

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado irão realizar um estudo para definir padrões de densidade e do uso e ocupação do solo na Vila de Jericoacoara, em Jijoca (Litoral Oeste).

O estudo integra o procedimento de renovação da autorização ambiental para o funcionamento do Aeroporto de Jericoacoara, na cidade vizinha de Cruz.

A pesquisa será coordenada pelos professores Davis Pereira de Paula e Frederico de Holanda Bastos, do Programa da Pós-graduação em Geografia da Uece.

“O estudo deverá, com base no método de capacidade de carga e padrão numérico, definir em termos quantitativos padrões de densidade e de uso e ocupação do solo na Vila de Jericoacoara, tendo como fator limitantes os recursos hídricos”, afirmou o professor Davis.

O Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) para viabilizar o projeto foi assinado em 10 de junho pelo reitor da Uece, Hidelbrando dos Santos Soares, e pelo superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira.

A Uece foi designada para realização do estudo a pedido do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).