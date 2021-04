Sargento da PM morre afogado durante mergulho de pesca submarina no Ceará

Desaparecido desde sábado (17), o corpo do Sargento da Polícia Militar do Estado (PMCE), Paulo Sirley Bezerra Rodrigues, de 41 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (18). Ele morreu afogado em um açude, no Sítio Canga, na zona rural de Cariús, no interior do Ceará.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE), ele foi ao local para praticar pesca subaquática com arpão.

Legenda: O resgate ocorreu por volta das 9h de hoje Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

As buscas iniciaram na noite de sábado (17), mas tiveram de ser interrompidas por questão de segurança. Por volta das 9h de hoje, Paulo foi encontrado envolto por vegetações aquáticas a cerca de 6 metros de profundidade.

O regaste durou cerca de 45 minutos.

"Ele ficou preso e não conseguia sair. Ainda pediu socorro aos dois amigos que estavam com ele, mas, infelizmente, afundou e não retornou", informou o tenente-coronel Nijair Araújo, do 4° Batalhão de Bombeiros Militar em Iguatu.

"Provavelmente isso ocorreu devido aos equipamentos e o lastro do mergulho. Ele estava equipado", avaliou.