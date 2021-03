Parte de teto do plenário da Câmara de Quixadá desaba no início da sessão

Parte do teto da Câmara Municipal de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, desabou na manhã desta quarta-feira (24) no momento em que começava a sessão ordinária, de forma remota.

No espaço, estavam o presidente da Câmara, Raimundo Nonato Nunes da Silva (Louro da Juatama), o primeiro-secretário, Antônio Renê Matias, e servidores da casa legislativa. Ninguém ficou ferido e houve apenas dano material.

De acordo com o primeiro-secretário, Antônio Renê Matias, “assim que o presidente, Raimundo Nonato Nunes da Silva (Louro da Juatama), abriu os trabalhos houve a queda de uma telha de amianto e parte do forro de PVC. Foi um susto grande, com o barulho, mas graças a Deus ninguém ficou ferido e somente aconteceu dano material”.

Legenda: Havia poucas pessoas no plenário, pois a sessão é remota

O teto é de telha de amianto fixada em barras de ferro e uma delas se soltou. “Técnicos e operários já foram contactados para verificar as condições do restante do telhado e das hastes de ferro de sustentação para ver se há risco de novo desabamento”, adiantou Renê Matias. “Vamos inspecionar todo o telhado e cobertura”, detalha.

Servidores também ficaram assustados com a queda de parte do telhado. “Foi uma coisa pequena, só uma telha, nada demais”, disse, nervoso, o diretor-geral da Câmara Municipal de Quixadá, Francisco Viana.