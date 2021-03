"Cuidando de mim, estou cuidando de você”, diz idoso de 80 anos ao se vacinar em Quixadá

Nos drive-thrus de vacinação no Ceará, é comum ver idosos levados por familiares para o recebimento das doses do imunizante contra a Covid-19. Mas a visita de Francimar de Lima, de 80 anos, a um posto de vacinação em Quixadá foi diferente: ele chegou a pé, na chuva e carregando o carrinho usado para vender frutas.

De acordo com a secretaria municipal de saúde da cidade no Sertão Central, Francimar chegou a ser procurado em casa pelas equipes de imunização, mas não foi encontrado. Ele trabalha diariamente na Cidade como vendedor ambulante de frutas.

Durante o trajeto de trabalho na manhã desta terça-feira (23), debaixo de chuva, ele avistou o posto de vacinação da Prefeitura e resolveu perguntar pela vacina. De posse dos dados de Francimar, os agentes de saúde confirmaram, então, que o vendedor já deveria ter sido imunizado.

Seu Francimar não escondeu a felicidade: "Eu tô é bem, tô é de parabéns por estar vivo. Tem como não ficar alegre com 80 anos, não estar feliz?", questionou.

De alto astral, o idoso recebeu a 1ª dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Consciente da necessidade da imunização, ele lembrou: todos devem receber o imunizante para que a pandemia possa arrefecer.

Legenda: Seu Francimar vende frutas na cidade de Quixadá Foto: Cleyton de Paula

"Cuidando de mim, eu estou cuidando de você. Se você não se cuidar, não vai cuidar de mim. Nós temos que nos cuidar, um ajudando o outro".

Francimar, já vacinado, define seu caminhar como pleno. "Vivo uma vida muito boa, vivo muito bem. Vivo tão bem que não quero uma vida melhor do que a que eu vivo", frisou.

Legenda: Seu Francimar chegou a ser procurado em casa pelas equipes, mas não foi encontrado Foto: Cleyton de Paula

Vacinação em Quixadá

A vacinação contra Covid-19 em Quixadá teve início em 18 de janeiro. Até segunda-feira (22), 5.384 doses foram aplicadas, imunizando 4.212 pessoas. Destas, 2.573 são idosos acima de 75 anos, que integram o grupo prioritário da primeira fase da campanha junto aos profissionais de saúde.

O posto drive-thru do Município está montado na praça José de Barros, no Centro, de 8h ao meio-dia e de 16h às 19h30. No local, são atendidos idosos a partir de 75 anos que ainda não tenham recebido a visita das equipes de saúde em suas residências.

Para se vacinar é preciso apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).