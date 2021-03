Juazeiro do Norte inicia vacinação drive-thru para idosos acima de 80 anos

O município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, iniciou nesta sexta-feira (19), vacinação contra a Covid-19 em sistema de drive-thru para idosos a partir de 80 anos. O cronograma de imunização será executado das 7h às 11h.

As doses estão aplicadas em quatro pontos da cidade: Parque de Eventos Padre Cícero; Clube dos Comerciários; Sebrae (próximo ao Vapt-Vupt) e Polo de Convivência do Frei Damião (em frente à UBS 16/43).

Os idosos devem apresentar CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

"A meta é realizar 1.200 doses, 300 doses por cada ponto e elegemos o público acima de 80 anos. A gente espera que a partir da próxima semana possa avançar para outras faixas etárias dependendo da chegada de mais vacinas", estima a secretária municipal de Saúde, Francimones Rolim.

Os idosos acima de 75 anos que não tenham recebido a vacina em domicílio devem entrar em contato com a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro ou com a Secretaria da Saúde, pelo telefone 0800 494 0277.