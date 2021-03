Idosos de 72 a 74 anos poderão ser vacinados contra Covid-19 a partir de sábado no CE, projeta Sesa

O Plano de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), sugere aos municípios o início da vacinação de idosos a partir de 72 anos para este sábado (20). O documento foi atualizado nesta quinta-feira (18).

Pela projeção, todas as faixas etárias de idosos seriam vacinadas no Ceará até o dia 24 de abril, de forma escalonada. Contudo, o avanço de fase dependerá da chegada de novas vacinas e da etapa em que se encontra o município.

Confira o calendário indicado no plano:

72 a 74 anos: 20/03 a 27/03

70 a 71 anos: 28/03 a 03/04

67 a 69 anos: 04/04 a 10/04

64 a 66 anos: 11/04 a 17/04

60 a 63 anos: 18/04 a 24/04

O documento ressalta que o calendário é uma sugestão "para facilitar o agendamento e organização da vacinação" pelos municípios.

Mais de 75% dos grupos prioritários da Fase 1 do Programa Nacional de Imunização (PNI) já foram vacinados no Estado, fato que permite o avanço.

Conforme a Sesa anunciou na última quarta-feira, (17), Fortaleza e outros 80 municípios já podem seguir à segunda fase da vacinação contra a Covid-19.

De acordo com a pasta, a previsão ficou definida durante reunião com a Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que Fortaleza ainda está na primeira etapa da campanha. Quando todos os idosos acima de 75 anos forem alcançados, ocorrerá a ampliação para as demais faixas, gradativamente.

Pedido do MP

Nesta quarta-feira (17), os Ministérios Públicos Federal (MPF), do Estado (MPCE) e do Trabalho (MPT) entraram com uma ação na Justiça do Ceará para obrigar o Ceará a iniciar imediatamente a vacinação contra a Covid-19 de todos os idosos.

Atualmente, estão sendo imunizados os profissionais de saúde, pessoas institucionalizadas e aquelas acima de 75 anos. Recentemente, o Estado liberou o cadastramento para adultos a partir dos 18 anos, apontando para a possibilidade de iniciar a próxima etapa da imunização, que contempla os idosos a partir de 60 anos.

A expectativa é de que ocorra a ampliação da faixa etária desta população-alvo, mas isso dependerá de cada cidade. Em Aracati, no Litoral Leste do Estado, a aplicação da vacina de idosos a partir de 60 anos começará nesta sexta-feira (19).