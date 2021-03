Vacinação contra Covid avança, e Fortaleza e mais 80 cidades poderão imunizar idosos acima de 60

Fortaleza e outros 80 municípios já podem avançar à segunda fase da vacinação contra a Covid-19 e vacinar idosos a partir de 60 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (17) pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). (veja a lista de municípios abaixo)

Mais de 75% dos grupos prioritários da Fase 1 do Programa Nacional de Imunização (PNI) já foram vacinados no Estado, fato que permite o avanço. O novo momento ocorrerá à medida que os municípios atingirem a meta e possuírem doses do imunizante suficiente, explicou a Sesa.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza informou que ainda não há data para a segunda fase começar na Capital.

O nono lote da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, chegou ao Ceará nesta quarta. As novas unidades do imunizante serão distribuídas aos municípios cearenses e poderão ser usadas para iniciar a segunda fase.

Cadastro

Para se antecipar, o Governo do Estado abriu, na semana passada, o cadastro para este grupo prioritário na plataforma Saúde Digital. Foi aberta também as inscrições para a toda a população acima de 18 anos. O site segue aberto para os cadastros.

Números

Em todo o Estado, 104,5% de idosos partir de 75 anos receberam a primeira dose da vacina, segundo dados da Pasta. Já entre os trabalhadores da saúde, 71,87% receberam a primeira dose e 61,36% a segunda.

Segundo a secretária de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, municípios com índice acima de 100% estão vacinando além da meta prevista pelo Ministério da Saúde. Mas, para que passem a atender outros públicos, destaca ela, é preciso aumentar a quantidade de doses.

Com a quantidade enviada pelo Ministério ainda insuficiente, ressalta Magda, existem municípios que já atingiram essa meta para trabalhadores da saúde e outros atingiram para idosos.

Veja a lista de municípios

Antonina do Norte

Aracati

Ararendá

Aratuba

Assaré

Baixio

Barro

Beberibe

Camocim

Capistrano

Carié

Caririaçu

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Choró

Chorozinho

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Independência

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itapiúna

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jucás

Limoeiro do Norte

Madalena

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Mucambo

Mulungu

Novo Oriente

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Pentecoste

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeré

Reriutaba

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

São Benedito

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Uruburetama