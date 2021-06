ONG de Icapuí planta 100 mudas em mangue para homenagear as vítimas da Covid-19

Para homenagear as vítimas da Covid-19 e celebrar os 25 anos de existência, a Fundação Brasil Cidadão realizou o plantio de 100 mudas de mangue no Bosque da Memória Verde Vida neste sábado (5), campanha nacional iniciada em novembro do ano passado.

O Ceará já registrou mais de 20 mil mortes pela Covid-19, de acordo com dados da plataforma IntegraSUS deste domingo (6).

Em janeiro de 2019, a Estação Ambiental Mangue Pequeno na praia de Requenguela, em Icapuí, foi atingida por um incêndio criminoso.

Apesar disso, algumas atividades continuaram sendo desenvolvidas, como o programa nacional 'Bosques da Memória'. A Fundação, em Icapuí, lidera esse Programa com o plantio de 350 mudas.

Reconstrução

De acordo com a ONG, o Governo do Estado iniciou a reconstrução da Estação Ambiental, o que permitirá o incremento das ações de educação ambiental.

Neste ano, o projeto foi reconhecido como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Um dos objetivos da ONG é consolidar a APA estadual Berçários da Vida Marinha, recém criada, entre as APAs municipais da Ponta Grossa e da Barra Grande, formando o mosaico ecossistêmico, que inclui o manguezal e o banco de algas