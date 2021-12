Morre quarto funcionário prestador de serviço da Enel vítima de atropelamento em Itarema

Morreu, ainda na noite dessa quinta-feira (9), o quarto técnico em eletricidade atingido por um veículo desgovernado na CE-085, em Itarema, Interior do Estado. Luís Fernando Lima Matos chegou a ser transferido com vida do hospital Natércia Rios para a Santa Casa de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos. Uma quinta vítima segue internada.



O acidente ocorreu por volta das 16h15, quando um carro perdeu o controle e atropelou os cinco funcionários da B&Q, prestadora de serviços da Enel Distribuição Ceará. Três deles tiveram morte instantânea. As vítimas que morreram ainda no local foram Elisafram Sousa Abreu, Francisco Márcio Rodrigo Costa e Francisco José Ponte.

Francisco das Chagas Pinto Matos, o quinto homem atropelado, continua internado no hospital Natércia Rios, em Itarema. Ele teve fraturas no joelho, na mão e no tornozelo. A unidade informou que ele apresenta quadro clínico estável e está consciente.

Depoimento

As três pessoas que estavam no veículo responsável pelo acidente tiveram escoriações e receberam alta hospitalar ainda nessa quinta. Conforme a Enel, o motorista seria conduzido à delegacia após o atendimento para prestar depoimento.

O caso será investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca.

"A Enel informa ainda que vai garantir junto às empresas parceiras para que seja dado todo suporte aos familiares dos colaboradores", complementou a empresa.