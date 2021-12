Três funcionários que prestavam serviço à Enel morrem atropelados por carro desgovernado no Ceará

Três funcionários morreram enquanto prestavam serviço à Enel Distribuição Ceará no município de Itarema, Interior do Ceará, após serem atropelados. Um carro desgovernado não obedeceu à sinalização e avançou contra os técnicos, segundo a companhia de energia informou em nota.

Outros dois colaboradores da empresa B&Q, prestadora de serviços da Enel, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital mais próximo. O acidente ocorreu por volta das 16h15 na CE-085.

O trio de trabalhadores morreu na hora. A identificação das vítimas não foi divulgada.

Ainda segundo nota da Enel, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local: "A Enel informa ainda que vai garantir junto às empresas parceiras para que seja dado todo suporte aos familiares dos colaboradores".

O motorista foi conduzido a uma unidade de saúde para receber atendimento, e logo depois irá à delegacia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), será aberto um procedimento investigatório na Delegacia Regional de Itapipoca.

"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realiza a perícia no local do acidente. A ocorrência segue em andamento e mais informações serão repassadas em momento oportuno", divulgou a pasta.