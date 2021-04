Jovem escorrega e bate a cabeça em cachoeira, em Caririaçu

Um jovem de 18 anos escorregou e bateu a cabeça enquanto estava em uma cachoeira localizada no Sítio Umari, em Caririaçu, na tarde desta quarta-feira (21). Apesar de ter relatado uma forte pancada na cabeça, o homem estava orientado, segundo a equipe médica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para apoiar o resgate.

Difícil acesso

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram socorro à vítima, que estava em um local de difícil acesso. Conforme informações colhidas no local, a cachoeira tem cerca de 50 metros de altura.

Dois tripulantes da Ciopaer desembarcaram da aeronave até onde o acidente aconteceu utilizando a técnica de rapel, com objetivo de imobilizar o jovem na maca-envelope.

Transferência para hospital

Já em solo, os agentes da Ciopaer utilizaram a técnica McGuire, que consiste em içar a maca-envelope junto com tripulante, para levar a vítima no intuito de realizar o pouso seguro no estádio municipal de Caririaçu.

No local, o paciente foi preparado para ser levado dentro da aeronave em direção à base da Ciopaer em Juazeiro do Norte, onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aguardava o jovem para fazer a transferência até um hospital.