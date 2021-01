Jericoacoara tem aglomeração e som alto no Réveillon de 2021

Aglomerações, não uso de máscaras, som alto e queima de fogos foram infrações registradas na Praia de Jericoacoara, neste Réveillon de 2021, de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Em conjunto com a Prefeitura, as equipes realizaram fiscalizações em sete viaturas e uma aeronave.

Vídeos publicados em redes sociais mostram grupos com muitas pessoas reunidas sem distanciamento físico e com rostos descobertos. Alguns participantes também soltaram fogos de artifícios. As fiscalizações cumpriram o decreto estadual para medidas preventivas à disseminação do novo coronavírus, publicado no dia 11 de dezembro.

A Prefeitura de Jericoacoara informou, por nota, que todos os estabelecimentos da Vila, com potencial de formar aglomerações, foram notificados previamente para encerrar as atividades às 22h da quinta-feira (31). O trabalho foi realizado com proprietários de hotéis e de pousadas.

“A Prefeitura está apurando todos os relatórios emitidos pela fiscalização, bem como vídeos que circulam nas redes sociais, que desrespeitam a legislação vigente, inclusive podendo ser cassado os alvarás e arbitramento de multas aos infratores”, acrescentou o órgão na nota.

Também participaram das operações os Batalhões de Policiamento Turístico (BPTur), de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e de Policiamento Ambiental (BPMA), além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).