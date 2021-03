Imitações de RG e CNH com foto de Padre Cícero são vendidas como 'lembranças' em Juazeiro do Norte

Quem visita Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e quer levar de lembrança algum objeto que resgate as memórias relacionadas à cidade pode encontrar imitações de Registro Geral (RG) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com fotos de Padre Cícero, além de outros santos, que são vendidos como presentes de viagem pelos bairros do município, como Centro e Horto.

Na última quarta-feira (10), no entanto, um idoso de 62 anos foi parado em uma blitz de trânsito na AL-210, no município de Paulo Jacinto, em Alagoas, e apresentou carteiras de habilitação com nomes e dados de Padre Cícero e Frei Damião à Polícia Militar como se fossem verdadeiras.

Segundo a Polícia Rodoviária, o idoso explicou que tinha ido a Juazeiro do Norte oito meses atrás e, durante a viagem, passou por uma barraca que vendia os objetos religiosos. O vendedor dos itens teria dito a ele que o documento era válido em todo o território nacional.

Turismo religioso

Conhecida por ser um dos principais lugares para o turismo religioso do Estado, Juazeiro do Norte recebe visitantes nas mais diversas épocas do ano, especialmente nas datas comemorativas ligadas à Igreja Católica.

O vendedor Raimundo Ferreira trabalha bairro no Horto há cerca de 15 anos comercializando as imitações dos documentos com as fotos do Padre Cícero e dos outros santos, além de outros objetos que ajudam a contar a história de Juazeiro do Norte.

“A gente sempre vende, ou dá como 'lembrancinha’, dependendo da compra”, explica. De acordo com Raimundo Ferreira, o cliente pode levar o item pagando cerca de três reais, com possibilidade de promoção de 'duas por cinco'.