Idosa morre após acidente em moto pilotada pelo neto de 9 anos no Ceará; menino é hospitalizado

Uma idosa cearense de 62 anos morreu, nessa segunda (6), após a motocicleta em que estava colidir com um carro, no município de Caririaçu. O veículo era pilotado pelo neto dela, de apenas 9 anos de idade, que está hospitalizado.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a idosa estava na garupa da moto, no momento do acidente. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional do Cariri (HRC), mas não resistiu aos ferimentos.

O neto da mulher, que conduzia o veículo, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital São Vicente, no município de Barbalha, após fratura no fêmur. Ele passou por cirurgia e tem estado de saúde estável.

As circunstâncias do acidente e a morte da cearense, registrados em Boletim de Ocorrência, estão sendo investigadas por meio da Delegacia Municipal de Caririaçu, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O motorista do carro será ouvido pela Polícia Civil.

