Família de agricultora que ficou internada com Covid-19 vai à porta de hospital e agradece equipe

Ao ser informada com a notícia de que a paciente Angela Martins, 57, receberia alta do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixerabobim, no interior do Ceará, a família da agricultora surpreendeu, na tarde de domingo (7), a equipe da unidade de saúde com uma mensagem de agradecimento pelo tratamento que ofereceram a ela, que se recuperou da Covid-19 no local. Com faixas na mão, escreveram: "Vocês são nota 1.000".

De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), Angela Martins passou 14 dias internada no Hospita Regional, onde recebeu tratamento na UTI Covid, e no hospital de campanha da unidade de saúde. Além da mensagem já citada, escreveram a frase: "Anjos que se doam pela saúde e pela vida. Gratidão!".

De acordo com a equipe, que atua na linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus, a atitude tomada pela família da agricultora significa reconhecimento e renova as esperanças de quem trabalha todos os dias para salvar vidas.

Felicidade

Para Kátia Carneiro, irmã da agricultora, saber que Angela Martins saiu da unidade de saúde lhe traz muita felicidade. A família, diz, não tinha noção de que a situação da irmã dela era séria.

"Foi uma tarde de muitas emoções para a gente, e também para os profissionais. É muito difícil a batalha contra essa doença. Isso que nós fizemos ainda foi pouco", afirma.

Legenda: Angela Martins passou 14 dias internada no hospital, onde recebeu tratamento na UTI Covid, e no hospital de campanha da unidade de saúde Foto: Divulgação/Sesa

Emoção

A técnica de enfermagem Thaís Vitoriano, que atua no hospital de campanha, lembra de todo o processo de Angela Martins no local. Ela pontua que a recuperação da agricultora alegrou toda a equipe.

"Eu fiquei emocionada com essa homenagem. Isso é uma recompensa para nós profissionais de saúde que estamos na linha de frente para vencer essa pandemia. Isso é o resultado de exercer um trabalho em equipe com excelência”, destaca.