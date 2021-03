Empresas se comprometem a ampliar produção de oxigênio no Ceará, diz Aprece

As duas principais fornecedoras de oxigênio hospitalar no Ceará, a White Martins e a Messer Gases, fizeram acordo para ampliar a produção e facilitar a logística, a partir da próxima semana, para evitar que os estoques das redes municipais de saúde entrem em colapso. O compromisso foi firmado em reunião na manhã desta sexta-feira (12).

Participaram do encontro o Ministério Público Estadual (MPCE), a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e as empresas citadas.

Segundo o presidente da Aprece, Júnior Castro, a White Martins ampliará a capacidade de produção para suprir a demanda da concorrente e reduzir o tempo do transporte do serviço. A Messer distribui o elemento químico a prestadoras do serviço no interior do Estado.

“Ficou acordada essa parceria para facilitar a logística. Ocorre que a Messer traz o oxigênio de outros estados. Mas, a partir da próxima semana, ela vai poder retirar direto do Porto do Pecém, onde fica instalada a White Martins”, explicou.

O Diário do Nordeste procurou as fornecedoras para saber os detalhes desse acordo empresarial e aguarda respostas.

A reunião teve o intuito de buscar soluções para os municípios cearenses que, atualmente, enfrentam grave problema na disponibilidade de oxigênio para pacientes com Covid-19. Na ocasião, foi instituído um grupo de trabalho para monitorar diariamente a situação nas cidades.

De acordo com o promotor de Justiça Eneas Romero de Vasconcelos, titular do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania), ficou definido que as cidades devem se organizar e calcular o consumo estimado de modo mais preciso para identificação dos pontos críticos e, partir daí, o setor buscar alternativas para resolvê-los.

“As três principais empresas se colocaram à disposição para dialogar e encontrar soluções para ampliar a capacidade de produção. A Fiec se colocou à disposição”, disse. “Esse grupo de trabalho vai tentar colaborar, mas a obrigação legal, no caso, é dos municípios. Já que o problema de escassez de oxigênio é exclusivamente em hospitais das redes municipais do Interior”, complementou.

A Air Liquide Brasil, que não tem atuação no Ceará, participou somente para compartilhar a experiência dramática de Manaus.

O Diário do Nordeste pediu mais informações sobre a atuação da Fiec e aguarda retorno.

Oxigênio emprestado

O presidente da Aprece e prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, relata que os gestores municipais já chegaram a emprestar cilindros de oxigênio para atender à população devido ao desabastecimento de insumos.

Questionado quando houve essa necessidade, ele disse “que está acontecendo e se intensificou nas últimas semanas”. Júnior não informou quais cidades e quantas vezes a situação ocorreu, mas explica que os apelos são compartilhados em grupos de WhatsApp.

“Colocamos nos grupos quando algum prefeito está próximo do limite e quando sabemos de uma empresa que está disponível. Está tendo uma solidariedade e apoio”, afirmou.

“Somos limitados e temos buscados soluções, mas a situação não é confortável. Temos municípios que adquiram cilindros em condições de ampliar o seu abastecimento em mais do que o dobro do pico da pandemia do ano passado, mas ainda estão tendo dificuldade. A demanda está sendo muito maior”, acrescentou.

Conforme levantamento da Aprece, 158 cidades dependem exclusivamente de cilindros de oxigênio e 21 sofreram desabastecimento em alguma unidade de saúde. Três não responderam sobre desabastecimento. Já 160 declararam não ter sofrido com falta de oxigênio.