Possibilidade de faltar oxigênio deixa municípios em alerta; rede estadual garante ter estoque

No Ceará, a aquisição do oxigênio é responsabilidade dividida. O estado cuida da parte da rede estadual e os prefeitos ficam responsáveis pela aquisição para os equipamentos municipais. A dificuldade, que acende a luz de alerta neste momento, é para as prefeituras.

“É muito importante que todos entendam que precisam cumprir as medidas de distanciamento. Todos precisam ajudar. Nós já estamos tendo dificuldade em adquirir oxigênio. Então, todos precisam ajudar. O peso na rede de saúde é muito grande”, disse o prefeito.

Outro forte sinal de alerta em relação ao fornecimento foi um ofício encaminhado por uma das empresas do setor para autoridades de saúde atestando que, devido ao crescimento de até 4 vezes no consumo dos gases hospitalares, há a possibilidade real de a empresa não conseguir atender a demanda.

A Secretaria de Saúde do Estado atesta a veracidade do ofício encaminhado pela empresa A& G Gases, mas garante que para a rede estadual, o estoque está garantido. O maior fornecedor da rede estadual é a White Martins, que possui fábrica no Estado.

Na última sexta-feira, o Ministério Público Estadual encaminhou recomendação a autoridades como prefeitos e secretários de Saúde de 34 municípios para garantir o abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares com um estoque de, pelo menos, 10 dias.