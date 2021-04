Diocese do Crato orienta que celebrações eucarísticas continuem de forma online

Em nota emitida nesta segunda-feira (5), o bispo da Diocese do Crato, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, orienta aos padres e aos administradores paroquiais que mantenham as celebrações eucarísticas de forma online, em razão da crise sanitária gerada pela Covid-19 na região.

No sábado (3), uma liminar do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Kássio Nunes Marques, liberou a realização das celebrações religiosas com a presença de fiéis em todo o país.

O último decreto estadual que define o isolamento social no Ceará, publicado no domingo (4), acatou a decisão e autorizou o retorno presencial das atividades. No mesmo documento, no entanto, o governo do Estado orienta que as celebrações sigam de maneira remota.

O bispo do Crato orienta ainda que o atendimento das secretarias paroquiais deve ser de forma remota, e individualmente nos casos mais urgentes, mediante prévio agendamento, medida prevista no decreto em vigor.

Ele pede que a população se mantenha com esperança "de que alcancemos o mais breve possível, pelo menos metade da população vacinada para que vejamos os horizontes

de um tempo novo, com a retomada gradual e sensata de todas as atividades do nosso povo", diz.