Confira o cenário epidemiológico das cidades turísticas mais visitadas do Ceará; veja lista

O avanço da vacinação contra o novo coronavírus tem impactado diretamente na reduçao de infecções e óbitos pelo vírus Sars-Cov-2. A melhora progressiva de todos os indicadores pandêmicos abre margem para retomada do fluxo turístico, historicamente aquecido nesta época do ano no Ceará. Conforme levantamento da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), solicitado pelo Diário do Nordeste, são seis os destinos mais procurados nas férias de dezembro:

Fortaleza,

Jericoacoara ,

Canoa Quebrada (Aracati),

Cumbuco (Caucaia),

Porto das Dunas (Aquiraz),

Guaramiranga.

A Pasta estima que, juntos, esses seis destinos devem atrair somente no último mês do ano, mais de 650 mil pessoas, com destaque para Fortaleza cuja projeção é de receber 323 mil pessoas. O alto número de turistas, contudo, é fator que externa atenção. Especialistas apontam que apesar da queda nos indicadores, ainda é possível, assim como ocorrera no início deste ano, novos picos da doença caso os devidos cuidados não sejam adotados.

Estimativa de fluxo turístico para dezembro, conforme Setur:

Fortaleza: 323.643 pessoas

Jericoacoara: 174.642

Canoa Quebrada (Aracati): 35.642

Cumbuco (Caucaia): 60.377

Porto das Dunas (Aquiraz): 42.177

Guaramiranga: 22.019

Embora a vacina seja considera eficaz, a virologista, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Caroline Gurgel, ressalta que ainda é cedo para afirmar se novas variantes podem ou não surgir de forma refratária às vacinas. Por isso, sugere manutenção das medidas de segurança sanitária.

O médico infectologista Ivo Castelo Branco, também docente da Faculdade de Medicina da UFC, compartilha do mesmo pensamento e alerta que, "em outros locais do mundo, já temos vários exemplos de aumento nos casos mediante ao relaxamento dos cuidados".

Ivo lembra que a vacinação completa - com as duas doses ou dose única - ainda não atingiu 70% da populaçã, índince considerado para atingir a imunidade de rebanho.

"Sem essa cobertura há risco de aumento de novos casos. Por isso, se não mantermos o uso de máscaro, alcool em gel e distanciamento, os casos vão voltar a subir. Certamente não vai ser com o mesmo volume desse ano, devido a vacina, mas podemos sim ter aumento de casos. E quando há aumento de casos, a tendência é existir mortes", alerta.

O risco de surgimento de novos casos não é o único, acresenta Ivo. Por se tratar de uma doença nova, o especialista diz não ser possível prever "se novas variantes seriam resistentes à vacina". A solução, ainda conforme o especialista, é "que todos se cuidem".

"A economia está retomando e isso é o curso natural. Mas, devemos fazer com bastante cuidado e atenção, para que não ocorra uma regressão", concluiu.

Cenário epidemiológico

Das cidades mais procuradas pelos turistas, apenas Aracati e Guaramiranga estão no risco de nível 2 - também chamado de moderado - para a transmissão da Covid-19. No lado oposto, está Caucaia e Jijoca de Jericoacoara, únicas cidades da lista classificadas atualmente no nível de risco 4.

A Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado classifica as cidades em nível 1 (novo normal), nível 2 (moderado), nível 3 (alto) e nível 4 (altíssimo). Para analisar o cenário de cada município, a Sesa traça métricas norteadas em 5 indicadores:

incidência de casos por dia/100 mil habitantes;

internações;

percentual de leitos UTI-Covid ocupados;

taxa de letalidade e taxa de positividade.

A capital cearense está classificada no risco de nível 3. Porto das Dunas, incluso pela Setur como um dos destinos mais procurados, está situado entre os municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. Eusébio apresenta risco de nível 1, o mais baixo da escala, enquanto Aquiraz está classificado no risco 2.

Infecções pela Covid-19

Dentre esses destinos, Aracati é o que está há mais dias sem registros de casos pela Covid-19. A última infecção contabilizada pela Sesa ocorreu em 9 de outubro. A cidade soma, desde o início da pandemia, 8.048 casos e 166 mortes. Aracati aplicou quase 40 mil doses da vacina (D2 e dose única) contra a doença, o que representa 52,4% da população totalmente imunizada.

Legenda: Canoa Quebrada é o destino mais procurado da cidade de Aracati Foto: Divulgação

O secretário de Turismo e Cultura do Aracati, Luan Mota, comemora a retomada turística e avalia que "Aracati tem a casa pronta e arrumada para receber os turistas. Nossos hotéis e restaurantes estão seguindo os protocolos de higiene e temos novos investimentos na infraestrutura das praias e que fazem o Aracati ser muito mais competitivo no turismo", destacou.

Luan Mota Secretário de Turismo e Cultura do Aracati O Aracati sempre foi polo no turismo de praia e deve se manter como um farol para a área. Inclusive mantendo esse fluxo de turistas por mais tempo e não apenas na retomada.

Legenda: Guaramiranga deve receber, em dezembro, cerca de 22 mil visitantes Foto: JL Rosa

Em seguida, aparecem Jijoca e Guaramiranga. Ambas registraram o último caso de infecção em 28 de outubro. Guaramiranga é, inclusive, a única cidade cearense a imunizar 100% de sua população com a primeira dose (D1) da vacina.

O Município tem, ao todo, 876 casos e seis óbitos. Já Jijoca de Jericoacoara, tem 2.894 infecções e 31 mortes. A cidade aplicou pouco menos de dez mil doses somando D2 e DU (dose única), o que corresponde a 45% da população geral completamente imunizada.

A reportagem questionou a Secretaria de Turismo de ambas as cidades sobre quais ações estão sendo realizadas para recepção segura dos turistas e qual a perspectiva de movimentação econômica com essa retomada, mas não obeve retorno até a publicação desta matéria.

Legenda: A Vila de Jericoacoara é uma das praias mais visitadas do Nordeste Foto: Edson Silva

Já em Caucaia e Fortaleza, há registros de casos neste mês de novembro, embora em pequena quantidade. A primeira cidade apresentou uma infecção, enquanto a Capital cearense conta com 13 casos registrados no início deste mês.

Fortaleza já imunizou, completamente, 65% da população geral. O prefeito Sarto Nogueira anunciou, na semana passada, que a cidade já vacinou, com a primeira dose, mais de 92% do público vacinável, isto é, população com 12 anos ou mais. Já Caucaia, que conta com 22.617 casos de infecção e 9.756 óbitos, vacinou com as duas doses ou dose única 58% de sua população.

Legenda: O campeonato mundial de kitesurf, o Super Kite, acontece entre 10 e 14 deste mês e deve atrair turistas de todas as partes do mundo Foto: Divulgação

Para Yrwana Albuquerque, secretária de Turismo e Cultura de Caucaia, "a retomada do turismo já é uma realidade", ao citar o campeonato mundial de kitesurf, o Super Kite, evento internacional que acontece entre 10 e 14 deste mês e vai contar com a participação de competidores e público de todas as partes do mundo.

Ela define que esse "momento [de retomada turística] era bastante aguardado" e se mostra confiante, ao destacar que "o município de Caucaia não registra nenhuma internação em enfermaria ou UTI, nenhum novo caso grave ou óbitos provocados pela Covid-19".

Yrwana Albuquerque, Secretária de Turismo e Cultura de Caucaia A medida que a vacinação avança, há uma redução drástica nos novos casos da doença e sobe o número de turistas visitando Caucaia e o Cumbuco, que é um paraíso desejado por muitos que desejam viver dias e momentos únicos.

Economia aquecida

O titular da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), Arialdo de Mello Pinho avalia que o "momento é propício para a retomada turística" e considera não existir risco do surgimento de uma nova onda. Para ele, o avanço da vacinação "é o principal trunfo para o reaquecimento seguro da economia".

Arialdo de Mello Pinho Secretário de Turismo do Ceará O setor turístico movimenta diversos outros setores. Quando ele está aquecido, todos os outros se beneficiam. Essa retomada, além de ser importante, está sendo pensada e planejada há bastante tempo e pautada na melhora dos indicadores.

Apesar do otimismo na retomada segura, Arialdo reconhece, assim como destacado pelos especialistas, ser necessário que turistas e gestores municipais sigam todas as normas sanitárias preconizadas pelo governo do Estado.

Conforme acrescenta o secretário, "a vacinação está avançando, mas como ainda há bolhas em que o processo está um pouco mais atrasado, o mais prudente é seguir com todos os cuidados para que a gente siga avançando cada vez mais".