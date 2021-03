Ceará registra chuvas em pelo menos 94 municípios em 24h

Pelo menos 94 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7h de quarta-feira (24) e as 7h desta quinta (25), segundo aponta o balanço da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme). Os dados, que foram atualizados às 8h40, também mostram que a região Jaguaribana teve as maiores precipitações do estado.

A maior delas, inclusive, foi no município de Ererê, que teve registro em dois postos de coleta: um com 115 mm e outro com 51 mm. Em seguida, o mapa mostra o município de Iracema, também trazendo registros em dois postos, sendo um com 78 mm e outro com 72 mm.

Enquanto isso, a cidade de Jaguaretama, também na região Jaguaribana, apresentou chuva de 72 mm. Além dela, as regiões do Sertão Central e Ibiapaba tiveram chuvas nos municípios de Quixeramobim e São Benedito, com 51 e 50 mm, respectivamente.

Já na Capital cearense, que registra chuvas desde o início da madrugada desta quinta (25), os números também foram significativos. Ainda segundo o balanço, a região do Litoral de Fortaleza registrou 50 mm de chuva, a 8ª maior precipitação do Ceará entre 7h de quarta (24) e 7h de quinta (25).

Previsão do tempo

Em relação à previsão para os próximos dias, a Funceme aponta que a tendência é de nebulosidade variável, com prováveis eventos de chuva em todas as regiões cearenses.

A previsão se repete para a sexta-feira (26), mas no sábado, a nebulosidade continua nas regiões, também apontando possibilidade de chuvas isoladas na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Veja as maiores chuva entre 7h de quarta (24) e 7h de quinta (25)

Maiores chuvas registradas até 8h40 pela fundação:

Ererê - Posto Açude Santa Maria: 115 mm

Iracema - Posto Canafistula: 78 mm

Iracema - Posto Bastiões: 72 mm

Jaguaretama - Posto Fazenda Coque: 72 mm

Ererê - Posto Ererê: 51 mm

Quixeramobim - Posto Radar Quixeramobim: 51 mm

São Benedito - Posto Sitio Chapadinha: 50 mm

Fortaleza - Posto Fundação Ma. Nilva: 50 mm

Solonópole - Posto Solonópole: 47 mm

Groaíras - Posto Capim 1: 46.4 mm