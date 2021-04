Ceará registra chuva em mais de 100 municípios em 24 horas; confira maiores precipitações

No Ceará, pelo menos 102 municípios registraram chuvas entre as 7h do domingo (18) e às 7h desta segunda-feira (19). Todas as cidades da Região do Cariri tiveram precipitações no período, conforme as informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizadas às 8h50.

Altaneira foi a localidade com maior volume de chuva, com 100 milímetro nas 24 horas. Seguida por Abaiara (95 mm), também no Cariri. Outros municípios da mesma região registraram grande acumulado, como Penaforte (75,1 mm), Fárias Brito (69,2 mm), Ipaumirim (64 mm) e Barbalha (55 mm).

Em terceiro no ranking de maiores precipitações está Assaré (82 mm), classificado pela instituição como localizada no Sertão Central e Inhamuns.

A Região da Ibiapaba também tem representantes entre a dezena com maior volume, com Tianguá (50,2 mm) e Mucambo (50 mm).

Previsão meteorológica

A Funceme prevê que nesta segunda-feira será registrada nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, apresentando precipitações isoladas no litoral de Fortaleza. Nas demais regiões, podem acontecer eventos de chuva.

Já na terça-feira (18), a nebulosidade pode possibilitar chuva em Jaguaribana. Nas demais regiões, somente chuva isolada.

10 MAIORES CHUVAS POR POSTO NO DIA:

Altaneira (Posto: Altaneira) : 100.0 mm

Abaiara (Posto: Abaiara) : 95.0 mm

Assaré (Posto: Aratama) : 82.0 mm

Penaforte (Posto: Penaforte) : 75.1 mm

Farias Brito (Posto: Farias Brito) : 69.2 mm

Ipaumirim (Posto: Ipaumirim) : 64.0 mm

Barbalha (Posto: Barbalha) : 55.0 mm

Tianguá (Posto: Tiangua) : 50.2 mm

Mucambo (Posto: Mucambo) : 50.0 mm

Baixio (Posto: Baixio) : 50.0 mm