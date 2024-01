Zé Gerardo se filia ao PDT nesta sexta (12) e se lança como pré-candidato à Prefeitura de Caucaia

Ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo Arruda se filiou ao PDT nesta sexta-feira (12) e se colocou como pré-candidato do partido à prefeitura nas eleições de outubro. Levou junto para a agremiação a esposa Inês Arruda, também ex-prefeita, e a filha Livia Arruda. O ex-gestor revelou ao Diário do Nordeste que o convencimento para a empreitada partiu do ex-governador Ciro Gomes (PDT), que apresentou pesquisas internas envolvendo o nome dele.

Na quarta-feira (10), Zé Gerardo esteve com o presidente nacional pedetista, André Figueiredo, e o presidente do diretório de Fortaleza, Roberto Cláudio, conversando sobre eleições. Já nesta sexta, ele já fala como pré-candidato e fez críticas às últimas gestões no município.

"São mais de 20 anos na política cearense, então a gente tem um pouco de experiência, e eu fui devagarinho, conversando com um e outro, tentando fazer com que a política de Caucaia, que eu conheço muito bem, voltasse à condição de ter um caucaiense no poder", comentou.

Além disso, revelou um acordo com a deputada Emilia Pessoa (PSDB) e o vice-prefeito Deuzinho Filho (União), ambos pré-candidatos no município, para a congregação de forças na disputa.

"Num primeiro momento, quem passar para o segundo turno, um apoia o outro. Num segundo momento, a gente estaria vendo quem ganha a eleição no primeiro turno, a gente vai para cima e tenta ganhar a eleição no primeiro turno", explicou.

Em 2020, Gerardo Arruda chegou a concorrer à Prefeitura pelo MDB, mas retirou o seu nome da disputa para apoiar o então prefeito Naumi Amorim (PSD), que recebia apoio do PDT e foi derrotado por Vitor Valim.

Zé Gerardo ainda vai ficar responsável por dialogar com lideranças do Vale do Curu e do Vale do Jaguaribe para fortalecer o PDT nessas regiões.