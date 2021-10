Youtube deleta live de Bolsonaro com mentira sobre aids e vacina contra Covid-19

Após o Facebook, o Youtube excluiu, nesta segunda-feira (25), live em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fala uma mentira relacionando a vacina contra Covid-19 à aids. O canal da presidência na plataforma também deve ficar suspenso por uma semana, barrando a publicação de novos vídeos e transmissões ao vivo. As informações são do G1.

Segundo o Youtube, o vídeo viola as "diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. As nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais, e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda".

A live com a mentira foi transmitida na última quinta-feira (21). Na transmissão, Bolsonaro diz erroneamente que "os totalmente vacinados estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida [aids] muito mais rápido do que o previsto".

O trecho citado pelo presidente é de uma suposta notícia relacionada ao Reino Unido, onde imunizados com as duas doses estavam adquirindo a aids. Bolsonaro recomendou que os internautas lessem a matéria. "Não vou ler aqui porque posso ter problemas com a minha live", destacou.

Facebook e Twitter

Do Facebook, a transmissão foi deletada ainda no domingo (14). “Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”, afirmou um porta-voz da empresa, que detém ainda o Instagram.

Já o Twitter sinalizou o post de Bolsonaro com a mentira, mas manteve a publicação. A postagem, porém, já não está mais visível na conta do presidente. Ao G1, a rede social informou que o chefe do executivo "violou repetidamente as Regras do Twitter previstas em sua política de informações enganosas sobre a Covid-19".