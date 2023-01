Weibe Tapeba é nomeado secretário especial da Saúde Indígena no Governo Lula

Passada a posse do primeiro escalão do Governo Federal, é a vez de os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolherem seus auxiliares nas secretarias nacionais. O cearense Weibe Tapeba (PT), advogado e vereador de Caucaia, foi o escolhido de Nísia Trindade, chefe da Saúde, para comandar a Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai).

O caucaiense é o primeiro indígena a assumir a secretaria, espaço importante para a garantia dos direitos da população originária. A informação foi divulgada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e compartilhada por Weibe nas redes sociais.

O advogado fez parte da equipe de transição do governo Lula e foi cotado para assumir o Ministério dos Povos Indígenas, que acabou ficando com Sonia Guajajara (Psol). Para a Apib, a sua nomeação para a secretaria especial é estratégica.

"Na atual conjuntura, de recontrução das políticas publicas do Brasil, é necessário garantir que as demandas dos povos indígenas na área da saúde sejam atendidas e que esse processo de construção seja pautado pelo diálogo e participação social. Weibe é uma liderança do estado do Ceará, vereador de segundo mandato pelo município de Caucaia, advogado e atuante nas construções das políticas da saúde indígena há anos. Ele será capaz de reconduzir a saúde indígena para o seu papel de proteção da vida", afirmou a entidade.

Luta indígena

Em Brasília e no Ceará, figuras fortes no movimento indígena têm assumido espaços importantes para a reivindicação de suas pautas. Além de Guajajara no ministério e Weibe na Sesai, Sonia Wapichana vai presidir a Fundação Nacional do Índio (Funai) que, a partir deste ano, passa a se chamar de Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

A nível de governo Elmano de Freitas (PT), a luta toma fôlego com a criação da Secretaria dos Povos Indígenas, que será gerenciada por Juliana Alves, a Cacica Irê do povo Jenipapo-Kanindé, de Aquiraz. Ela ficará responsável pela implementação de políticas estaduais nos territórios indígenas cearenses.