Vice-presidente da Câmara diz que vai analisar cópia de pedidos de impeachment contra Bolsonaro

Após uma briga pública com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), solicitou, nesta segunda-feira (19), cópia das dezenas de pedidos de impeachment protocolados pela Casa para fazer uma análise.

Antes de ser atacado por Bolsonaro no domingo (18) e na segunda-feira, o parlamentar se posicionava de forma neutra em relação ao governo, mas agora se transformou em oposição declarada contra o presidente.

"Vou analisar se teme, se um dia eu estiver no exercício da presidência, em existindo fundamento jurídico, eu avaliarei se, politicamente, cabe decidir sobre isso no exercício provisório da presidência"

Somente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pode dar início a um processo de impeachment. No entanto, nem ele e nem o antecessor dele no cargo, Rodrigo Maia (DEM-RJ), analisaram o mérito de nenhum dos pedidos até agora.

Até a semana passada, eram 130 solicitações de afastamento de Bolsonaro do cargo recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara desde o começo do mandato do político, em janeiro de 2019. Alguns foram descartados por problemas técnicos, mas a maioria estava "em análise", isto é, aguardando despacho da presidência da Casa.