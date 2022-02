UP lança pré-candidatura de Serley Leal ao Governo do Estado do Ceará

O bancário Serley Leal, 40, foi escolhido, neste sábado (26), como pré-candidato ao Governo do Ceará pelo partido Unidade Popular. Ele é um dos fundadores da sigla e tem um histórico de militância social. No Estado, Leal deve montar palanque para Leonardo Péricles, pré-candidato à Presidência da República pela legenda.

"Reafirmamos que nosso objetivo principal é impedir o fortalecimento do fascismo no Ceará, combatendo-o com todas as nossas energias. Além disso, vamos apresentar propostas de transformações reais na vida do nosso povo, por meio de um programa popular para o Ceará", declarou o pré-candidato.

Segundo a UP, a chapa fará críticas à atual gestão do governador Camilo Santana (PT), mas ressaltará avanços conquistados pelo Estado.

Serley Leal Pré-candidato pela UP "Nossa pré-candidatura vai promover um amplo debate sobre o modelo atual de gestão estadual, realizando severas críticas, sem esquecer dos avanços conquistados".

Militância

Serley Leal foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020, na chapa liderada por Paula Colares. A dupla obteve 0,07% dos votos, totalizando 893 eleitores.

Em sua trajetória de militância, ele atuou no Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB). Na década de 1990, ele participou de campanha contra as privatizações no País.

Leal ingressou no movimento estudantil aos 19 anos, tornando-se um defensor do socialismo.

A Unidade Popular foi registrada como partido em 2019, disputando cargos públicos nas últimas eleições. A sigla tem orientação socialista e é ligada aos movimentos sociais.