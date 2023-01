Tutinha, presidente da Jovem Pan, renuncia ao cargo em meio a invasões em Brasília

Em meio às consequências dos atos terroristas que aconteceram nesse domingo (8), em Brasília, o presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, decidiu renunciar ao cargo. O novo chefe será Roberto Araújo, CEO do Grupo desde 2014. As informações foram publicadas pela coluna Splash, do Uol.

A decisão foi tomada por Tutinha um dia após a Jovem Pan ser acusada, nas redes sociais, de fomentar as notícias falsas e o terrorismo provocados por grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que invadiram as sedes dos Três Poderes e deprederam prédios públicos, inconformados com o resultado das eleições gerais no ano passado.

A rádio também é acusada de ser conivente com as ações criminosas cometidas.

Veja alguns dos comentários dos usuários do Twitter sobre o assunto:

Além disso, a JP foi a principal responsável por disseminar informações falsas sobre as vacinas contra a Covid-19, o que prejudicou a prevenção dos casos e, consequentemente, das mortes pela pandemia.

De acordo com a Splash, durante os atos desse domingo, centenas de denúncias contra a rádio e seus comentaristas foram enviadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Tutinha segue como acionista

Embora a informação ainda não tenha sido divulgada pela Jovem Pan, que deve publicar uma nota para oficializar o afastamento do presidente, Tutinha segue como o principal acionista do Grupo, junto à sua família.