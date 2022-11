YouTube desmonetiza canal da Jovem Pan por desinformação eleitoral

O YouTube decidiu desmonetizar os canais da Jovem Pan por desinformação eleitoral e violações de diretrizes de publicidade relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis. A informação foi confirmada pela rede social ao G1 na noite desta quarta-feira (23).

Segundo o portal, o YouTube afirmou que o programa 'Pingo nos Is', que trata de assuntos relacionados à política, foi o responsável pelas violações.

"O canal 'Pingos nos Is' incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização. Desta forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan no YouTube, de acordo com nossas regras", escreveu, em nota, a empresa.

A Jovem Pan ainda pode contestar a decisão da rede social. Porém, caso o canal não tenha êxito no processo, a desmonetização deve ser permanente.

Pingo nos Is

O 'Pingo nos Is' é um dos maiores programas da Jovem Pan no YouTube, com mais de 5,38 milhões de inscritos e diversos vídeos publicados diariamente. Por vídeo, as visualizações costumam variar entre 200 e 900 mil.

Monetização

Para ganhar dinheiro com os vídeos publicados no YouTube, os canais têm de monetizar por meio do Programa de Parcerias, que consiste em exibir propaganda em vídeos de um canal e repassar parte do dinheiro para o autor do conteúdo.

Contudo, a monetização exige uma conduta específica dentro da rede social, que, se descumprida, o canal pode ter os anúncios desativados ou até mesmo suspensos pela plataforma.