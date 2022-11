Rodrigo Constantino abandona Jovem Pan ao vivo durante programa; veja vídeo

O comentarista Rodrigo Constantino, do grupo Jovem Pan, discutiu ao vivo com o jornalista Leonardo Grandini na tarde desta quarta-feira (16), durante transmissão do programa "3 em 1", apresentado por Paulo Mathias.

Com os ânimos exaltados durante a discussão, Constantino chegou a desligar repentinamente a comunicação com a emissora.

Vídeos que estão repercutindo nas redes sociais mostram que a briga entre os comunicadores começa quando Grandini, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), diz que Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro (PL), é um "puxa-saco" do presidente da República.

"Ao contrário de você, que é 'puxa-saco' de presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém", afirmou o jornalista.

Rodrigo rebate a fala do colega de emissora, desligando-se da conexão logo depois. "Ô, Paulo [apresentador], continua o programa aí, que eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Cansei", disse.

Assista ao vídeo da discussão entre Rodrigo Constantino e Leonardo Grandini

Ainda em tom de discussão, Leonardo continua: "Ué, você não gosta de debate?", contesta.

Na mesma hora, o apresentador Paulo Mathias interveio na briga, chamando o intervalo comercial para ter tempo de acalmar os ânimos dos convidados. "Só um minuto, só um minuto, queridos. Deixa eu ir para um rápido intervalo comercial aqui, que nós estamos precisando", lamentou.

Rodrigo Constantino se manifesta

No final da tarde desta quarta, Constantino se manifestou sobre o ocorrido em sua página no Twitter. Ele chamou Grandini de "moleque" e alegou que o comentarista estava "fazendo campanha" com José Dirceu. Rodrigo também chegou a se referir a Lula como "Ladrão". (Veja tweet abaixo)

