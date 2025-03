Homem ateia fogo em sofá e provoca incêndio que deixa quatro mortos em abrigo de SP

Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas após um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade em São José dos Campos, no Interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (10). No momento do incêndio, 22 pessoas estavam no local. Um homem foi preso em flagrante por ter atear fogo no imóvel.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada por volta de 0h30 na Rua Sebastião Hummel, na região central da cidade. As pessoas feridas foram encaminhadas para hospitais da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Veja também País Caso Vitória: Polícia inclui pai da adolescente em lista de suspeitos do crime Mundo Cabeleireira é flagrada 'arrastando' adolescente por não receber R$ 800 por serviço

Homem é preso por provocar o incêndio

Um homem foi preso por atear fogo no sofá que causou o incêndio no abrigo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Corpo de Bombeiros combatendo as chamas.

Uma testemunha relatou ter visto o homem ateando fogo em um sofá e fugindo em seguida. O caso foi registrado na CPJ de São José dos Campos, que solicitou perícia ao local.

Pouco tempo depois, o autor do crime foi localizado por equipes da corporação embaixo de uma marquise na Rua Siqueira Campos. Ele confessou ter ateado fogo em um sofá do abrigo, pois, de acordo com ele, teve um desentendimento com funcionários.

"O caso foi registrado como incêndio, homicídio e tentativa de homicídio na CPJ de São José dos Campos, que solicitou perícia ao local", disse a SSP.