Cesar Calejon é afastado da Jovem Pan após embate com Constantino

"Não estarei hoje no quadro Opinião ou em qualquer outro programa da emissora. Acabo de ser informado que a diretoria se reuniu e adotou essa resolução. Não tenho detalhes, mas creio guardar relação com o meu embate com o Rodrigo Constantino", disse ele no Twitter.

“Sempre me articulei de forma 100% livre e, por isso, eu agradeço à emissora e desejo sucesso”, escreveu.

Conforme aponta o UOL, a Jovem Pan foi procurada para confirmar o desligamento do jornalista, mas ainda não respondeu.

ENTENDA A DISCUSSÃO

Durante o programa “Jovem Pan News” de segunda-feira (14), Cesar Calejon e Rodrigo Constantino discutiram ao vivo sobre as manifestações que estão ocorrendo em frente a quartéis no Brasil.

“Você está em Miami, se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências. Se você quer fomentar o caos no País, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil”, disse Calejon a Constantino estimular a população a ir às ruas, mesmo quando ele está fora do País.

"Porque fazer isso via televisão, morando em Miami, eu acho que, no mínimo, é cínico demais. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo humilhadas e você está se deleitando", ele completa.

Mesmo com as interrupções na hora do discurso, Calejon continuou com as críticas, afirmando que declarações favoráveis às manifestações estariam incentivando a violência contra quem respeita a democracia.