Foto antiga de vão na Ponte Rio-Niterói viraliza após navio atingir estrutura

Após a Ponte Rio-Niterói ser atingida por navio à deriva na última segunda-feira (14), começou a circular uma antiga imagem que mostra um vão na estrutura. Apesar de ter viralizado nas redes sociais como um fenômeno recente, a concessionária Ecoponte explicou que a foto é de 2014 e mostra uma junta de dilatação.

Dessa forma, o registro foi feito do vão entre as placas de concreto que garante espaço para a construção dilatar com o calor. Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Niterói detalhou que essa "junta de dilatação" já era prevista no projeto original.

"As juntas são adotadas em grandes obras e servem para acomodar as estruturas de concreto que dilatam com variações de temperatura. Elas contribuem para a segurança da ponte, pois evitam os desgastes das estruturas de concreto em casos de dilatação".

Prefeitura de Niterói Nota oficial "A concessionária Ecoponte, que gerencia a ponte Rio-Niterói, afirmou que após minuciosa avaliação de profissionais qualificados e os reparos necessários realizados, foi restabelecido o fluxo normal da Ponte Rio-Niterói e que o impacto não causou comprometimento na estrutura."

Além disso, segundo o portal Extra, a ponte não apresenta abalo na estrutura. O laudo foi dado por engenheiros depois de uma vistoria realizada pela Ecoponte.

"A colisão do navio não causou comprometimento na estrutura da via. Os reparos no guarda-corpo da via também foram concluídos na manhã seguinte à batida", concluíram.

Acidente na Ponte Rio-Niterói

A Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi atingida por navio que estava à deriva. Conforme o g1, a colisão aconteceu às 18h25 de segunda-feira (14) resultando na interdição da ponte, em ambos os sentidos.

O motorista Alexandro Beloti registrou o momento do impacto, enquanto passava de carro pelo local. Com a batida, ponte chega a balançar. Beloti ainda relatou que ventava muito no momento do acidente.

O navio já estava ancorado no mesmo trecho, na Baía de Guanabara, há seis anos e que é conhecido pelo nome "São Luiz".

