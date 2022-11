Em acidente, Ponte Rio-Niterói é atingida por navio à deriva; veja vídeo

A Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi atingida por navio que estava à deriva. Conforme o g1, a colisão aconteceu ás 18h25 desta segunda-feira (14) resultando na interdição da ponte, em ambos os sentidos.

O motorista Alexandro Beloti registrou o momento do impacto, enquanto passava de carro pelo local. Com a batida, ponte chega a balançar. Beloti ainda relatou que ventava muito no momento do acidente.

A embarcação contou com resgate de três rebocadores, enquanto agentes da Guarda Portuária da Polícia Rodoviária Federal foram para o local para dar suporte.

Agora, especialistas avaliam a integridade da estrutura da ponte. Caso não tenha sido danificada, o trânsito será liberado.

Mudança de tempo

O Rio de Janeiro tem sido alvo de ventos fortes, que estão em estágio de mobilização desde o início da tarde desta segunda.

O Alerta Rio apontou que foram registrados ventos fortes nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km).