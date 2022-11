Corpo de mulher assassinada a facadas pelo ex-namorado é encontrado no meio da rua em Goiás

O corpo de Eliete Veríssimo, 44 anos, foi encontrado no meio da rua no município de Pires do Rio, em Goiás, nesta quarta-feira (16). A vítima de feminicídio foi assassinada a facadas pelo ex-namorado e ainda tinha a arma do crime cravada nas costas quando profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local. As informações são do Metrópoles.

A Polícia Civil apurou que o ex-companheiro da vítima não aceitou o término do relacionamento e deu três golpes de faca em Eliete. Após o crime, o suspeito se matou. Eles já estavam separados há um mês.

Apesar do Samu ter sido acionado, a vítima faleceu antes dos profissionais de saúde chegarem. A Polícia Militar também foi chamada para atender a ocorrência e isolou a área até a chegada de agentes da Polícia Técnica-Científica.

Fisioterapeuta morta a facadas no RJ

No último domingo (13), um outro caso de feminicídio foi registrado com uso de faca como arma do crime. A fisioterapeuta, Natália Ribeiro Valentim, de 36 anos, foi morta pelo esposo e empresário Bruno Nunes Magalhães, 48, com sete facadas na frente da filha do casal de 7 anos.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o crime teria ocorrido em um apartamento onde o casal já havia morado junto, no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele confessou o crime e foi preso por feminicídio.

O jornal O Globo informou que Natália e Bruno já não residiam nesse imóvel e estavam em processo de separação. Na noite de sábado (12), o empresário teria ligado para a fisioterapeuta e a chamado para ir ao local, alegando que a filha deles estava passando mal. Ao entrar no apartamento, a vítima foi ferida em várias partes do corpo e morreu.