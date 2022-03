Troca de partidos no Ceará: veja quem mudou de legenda com foco nas eleições de 2022

Os políticos cearenses intensificaram neste mês de março a troca de partido visando as Eleições de 2022. Eles aproveitam a janela partidária, período em que a lei eleitoral permite a migração de deputados entre as siglas sem que haja prejuízo ao mandato.

Esse movimento se dá principalmente entre os deputados federais e deputados estaduais, que têm até o dia 1° de abril para decidir se deixam ou não os atuais partidos. Já os membros do Senado e governadores podem trocar de sigla até o dia 2.

O Ceará tem uma bancada de 22 deputados na Câmara, além de três membros no Senado Federal. A composição na Assembleia Legislativa é de 43 deputados estaduais.

Trocaram de partido até agora No Ceará:

6 deputados federais

12 deputados estaduais

2 senadores

12 prefeitos

Na Câmara Municipal de Fortaleza também há movimentação de bastidores. Os parlamentares buscam viabilizar uma eventual candidatura nas eleições de outubro.

Para veradores, porém, não há janela partidária, e eles precisam entrar em acordo com os partidos atuais se quiserem trocar de agremiação.

Visando aumentar as chances, no entanto, os políticos procuram partidos maiores, com mais estrutura e com potenciais chances de êxito na formação das chapas. Isso ocorre porque, nesse ano, deputados concorrem pela nova regra, que não prevê mais eleições proporcionais.

As mudanças também chegam aos prefeitos, importantes cabos eleitorais neste ano.

O Diário do Nordeste fez um levantamento para mapear as principais mudanças desde as eleições de 2018: