Três episódios em Brasília que aumentam pressão sobre Bolsonaro esta semana; entenda

A semana inicia com o aumento da pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Três episódios acendem o alerta no Planalto e podem provocar reação do Executivo.

Liderança na Câmara Na semana passada, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), entrou no centro das apurações da CPI sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin. O nome de Barros foi citado pelo colega Luis Miranda (DEM-DF).

Barros é responsável pela condução da pauta prioritária do governo na Câmara. Segundo Miranda, Bolsonaro atribuiu ao deputado o envolvimento na aquisição da vacina indiana.

R$ 1,6 bi O governo fechou contrato para compra de 20 milhões de doses da Covaxin em 25 de fevereiro, por R$ 1,6 bilhão, no momento em que tentava aumentar o portfólio de imunizantes e reduzir a dependência da Coronavac, que chegou a ser chamada por Bolsonaro de "vacina chinesa do João Doria".

Ao comentar com apoiadores nesta segunda-feira (28) a denúncia de irregularidades na compra do imunizante, o Chefe do Executivo disse que não tem como saber o que acontece nos ministérios de seu governo.

"Ele (o deputado Luis Miranda) que apresentou (informações sobre a compra da vacina), eu nem sabia como é que estavam as tratativas da Covaxin porque são 22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) tem mais de 20 mil obras”, disse o presidente. Esse elemento é crucial para o chamado G7 – grupo de senadores que integram a oposição na comissão -, que desde o depoimento, na sexta (26), fazia pressão para que o para que o Presidente da República se manifestasse sobre as acusações.

A tese é de que Bolsonaro pode ter prevaricado, que é quando um servidor deixa de praticar atividades de ofício por interesse próprio ou de terceiros - o que é considerado crime. Legenda: "CPI se sabe como começa, não como termina", disse o relator da CPI, Renan Calheiros Foto: Agência Senado

CPI em foco O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou ainda no sábado (26) que o colegiado começou pelo vírus, em alusão ao novo coronavírus, e chegou "ao câncer da corrupção". Renan Calheiros (MDB-AL) Senador, relator da CPI CPI se sabe como começa, não como termina. Esta começou investigando o vírus e acabou chegando ao câncer, ao câncer da corrupção

Entrando no terceiro mês, a expectativa é que a comissão seja prorrogada por mais 90 dias. Um pedido de prorrogação foi apresentado nesta segunda (28) pelo vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). É preciso assinatura de 27 dos 81 senadores.

O ponto alto da CPI esta semana deve ser na quarta-feira (30), quando os senadores pretendem ouvir o empresário Carlos Wizard. A Comissão também determinou a quebra dos sigilos do investigado. Wizard é acusado de ser um dos integrantes do chamado “gabinete paralelo”, que supostamente assessorou o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.

Para estra segunda (28) está marcada uma reunião do grupo majoritário do colegiado, ou seja, dos senadores de oposição e independentes. O assunto deve fazer parte do depoimento de Wizard. Além disso, a CPI deve aprofundar a investigação sobre as supostas irregularidades na compra da Covaxin.

Impeachment

Congressistas da oposição avaliam ainda citar o caso Covaxin em "superpedido de impeachment" que será apresentado nos próximos dias contra o presidente Jair Bolsonaro, ou elaborar uma proposta especificamente sobre as suspeitas de irregularidade. Ainda discutem com movimentos sociais a possibilidade de antecipar protestos contra Bolsonaro que estavam marcados para o fim de julho. A manifestação deve ocorrer no próximo dia 2.