'Tem todas as ferramentas para se tornar um ministro excepcional', diz Sarto sobre Camilo no MEC

O prefeito José Sarto (PDT) avaliou, nesta quinta-feira (22), que o senador eleito Camilo Santana (PT) tem potencial para fazer uma boa gestão no Ministério da Educação (MEC). O ex-governador foi anunciado como chefe da pasta pelo presidente eleito, Lula (PT), nesta data.

De lados opostos nos últimos conflitos entre os seus partidos, Sarto e Camilo, agora, têm que construir uma nova relação voltada ao progresso da educação básica em Fortaleza. Nesta quinta, o prefeito reuniu o secretariado para um balanço do ano da gestão.

"Eu avalio que o senador Camilo tem todo o potencial do mundo para brilhar no ministério, até porque ele liderou um processo que pegou do ex-governador Cid com a ex-governadora Izolda Cela. Ele tem todas as ferramentas para se tornar um ministro excepcional, basta apenas repetir e replicar o que foi feito aqui no Ceará", disse Sarto.

O prefeito se referiu à política educacional que começou no governo Cid Gomes (2007-2014) e foi ampliada na gestão Camilo-Izolda, tornando o Estado referência nacional e internacional na área. O legado cacifou os dois últimos ex-governadores para assumirem o MEC, mas processos internos no PT culminaram na indicação do senador petista.

A expectativa, agora, é que Izolda assuma a Secretaria Nacional de Educação Básica, que tem status de ministério, e coloque em prática, desta vez em nível federal, as medidas bem sucedidas no campo da Educação observadas, de início, em Sobral e depois em todo o Ceará.