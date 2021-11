Telegram tira do ar conta atribuída a Sérgio Moro após publicação de pornografia

O Telegram tirou do ar uma conta atribuída ao ex-ministro Sergio Moro, após disparo de conteúdo pornográfico na madrugada desta quarta-feira (3), no Twitter.

A postagem do usuário “sf_moro” - o mesmo utilizado pelo ex-juiz - dizia, em inglês, "este post é para o Telegram, eu quero obter esse nome de usuário". A publicação, então, conduzia para o canal do aplicativo.

"Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico", dizia a mensagem após acesso ao app. O post foi apagado minutos após sua publicação.

Legenda: Usuário de Moro posta link em sua conta no Twitter para canal no Telegram Foto: Reprodução

Segundo disse a assessoria do ex-ministro, alguém estava utilizando o "nome de Moro (sf_moro) para postar imagens indevidas (pornográficas)" e "o técnico estava tentando recuperar esse nome de usuário" para desativá-lo.

Esta não é a primeira vez que Moro se envolve em problema com o Telegram. Em 2019, kackers de Araraquara tiveram acesso a mensagens do ex-juiz, resultando na exposição de suas conversas com procuradores da operação Lava Jato.