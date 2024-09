Sarto quer buscar apoio de PT a PL em eventual 2º turno: 'Não tenho feito crítica pessoal a ninguém'

Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto quer buscar apoio do PT ao PL em um eventual segundo turno na eleição pelo Paço Municipal para que as mudanças que estão sendo feitas na Cidade "continuem".

O pedetista foi o quarto entrevistado da sabatina PontoPoder, realizada nesta quinta-feira (12) pelo Sistema Verdes Mares. Os jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes conduziram a entrevista.

"Vou conversar, se for preciso conversar, com o PT; com o candidato Leitão; com o candidato Wagner; com o candidato André; com o candidato Técio; com o candidato Girão; com todos os candidatos. Eu vou conversar porque eu estou aqui representando a população de Fortaleza. Agora, a minha aliança especificamente, basicamente, é com o povo de Fortaleza" José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição

Ele ressaltou, ainda, que o segundo turno é "uma outra eleição" e que não fez "crítica pessoal a ninguém".

Veja também PontoPoder Sabatina PontoPoder: Sarto quer anistiar multas em uso de viseira; 'O impacto financeiro é pequeno' PontoPoder Sabatina PontoPoder: Sarto propõe plano de cargos e carreira da Guarda e patrulha nos bairros

Críticas à posição política

Durante a entrevista, Sarto pontuou que as críticas que tem feito na campanha eleitoral são em relação à "posição política" de seus adversários. Na ocasião, ele tornou a repetir algumas delas, direcionando-as para os três nomes que aparecem empatados tecnicamente com ele na segunda rodada da pesquisa Quaest Fortaleza, divulgada nessa quinta-feira (11).

"No caso do candidato Leitão, ele escondeu um vídeo em que ele confessa ter medo de investigar o crime organizado aqui em Fortaleza. Então, isso não é uma crítica pessoal, ele é presidente da Assembleia. (...) Como o Wagner, que incentivou o motim, surgiu na vida pública incentivando motim. Ou como o candidato André Fernandes, que é ‘fí’do Bolsonaro, que negava a eficácia da vacina", complementou.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: Wagner, André, Evandro e Sarto estão tecnicamente empatados PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: decisão de voto aumenta e chega a 52% do eleitorado

No levantamento encomendado pela TV Verdes Mares, Capitão Wagner (União) aparece com 24% das intenções de votos; André Fernandes (PL), com 21%; Evandro Leitão (PT), com 21%; e José Sarto (PDT), com 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança é de 95%. Ao todo, 900 eleitores com 16 anos ou mais da Capital foram ouvidos entre os dias 8 e 10 de setembro. Essa é a primeira amostra do instituto após o início da campanha na TV e no rádio.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na primeira Pesquisa Eleitoral Quaest.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia Nordeste.

Veja cronograma: