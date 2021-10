Sarto intensifica estratégia de aproximação com o Legislativo em visita à Câmara no Dia do Vereador

Após anunciar troca no comando da Coordenadoria de Articulação Política, o prefeito José Sarto (PDT) deu mais um passo, nesta sexta-feira (1º), nos esforços para tentar fortalecer a relação com os vereadores de Fortaleza. Ao visitar a Câmara Municipal no Dia do Vereador, ele investiu na aproximação com o Parlamento municipal após, nos bastidores, ter sido alvo de críticas por se manter distante do Poder Legislativo.

A visita ocorreu dois dias após indicar o até então chefe de gabinete, Elpídio Moreira, para a função de articulação política. Elpídio também esteve na Casa e reconheceu que esse é um momento de aproximação com o Parlamento.

O chefe do Executivo prestigiou uma sessão solene na Câmara, que marcou a inauguração da Central da Cidadania, um espaço de atendimento que a partir da próxima semana irá oferecer uma série de serviços à população. O vice-prefeito Élcio Batista (PSB) também esteve presente.

Relação com a Câmara

Encaminhando-se para o fim do primeiro ano de mandato, Sarto ainda precisa enviar projetos importantes para o Legislativo, como é o caso da revisão do Plano Diretor, e depende da aprovação dos parlamentares. Nas comissões já tramita o Plano Plurianual de Fortaleza, por exemplo, que deve ser apreciado na semana que vem.

Na visita, o prefeito parabenizou os vereadores e agradeceu pela parceria. Ele também disse recohecer a importância do trabalho da oposição e destacou o novo momento com a indicação de Elpídio Nogueira para atuar na mediação entre Legislativo e Executivo.

"Ele já conhece, conversa bastante com os vereadores desde que eu era deputado e tem uma interlocução muito fluida com eles. Acho que facilitará e ajudará a construir caminhos alternativos que, por vezes, a gente tem que procurar conjuntamente", destacou o gestor municipal.

A presença de Sarto na Câmara foi esperada logo no início dos trabalhos no segundo semestre. O prefeito e o vice Élcio Batista haviam, inclusive, confirmado presença na solenidade na metado do ano, mas acabaram não comparecendo, nem jusificando a ausência.

O episódio causou ruído nos bastidores, e foi o início de uma série de reclamações - inclusive na tribuna da Casa - sobre a falta de interlocução do Executivo, que, segundo determinados vereadores, não estaria atendendo demandas de parlamentares junto às secretarias, por exemplo.

Legenda: Opositores cumprimentaram Sarto após sessão solene de inauguração da Central da Cidadania Foto: Felipe Azevedo

Oposição

Sarto chegou ainda a protagonizar um momento de descontração, quando deixou de lado as divergências políticas e posou para fotos com parte dos parlamentares que compõem o grupo de oposião ao seu governo na Casa. O chefe do Executivo também foi fotografado ao lado de vereadores da base governista.

Após a solenidade, diversos vereadores se aproximaram do prefeito para fazer um registro. Entre eles, Márcio Martins (Pros) que é líder da oposição, Carmelo Neto (Republicanos) e Inspetor Alberto (Pros). Esses parlamentares são críticos ao prefeito, e costumam utilizar a tribuna para realizar discursos de desaprovação a Sarto.

Ao discusar no evento, o prefeito ainda pontuou a importância da oposição no processo Legislativo, e lembrou que também já foi vereador e atuou como presidente da Câmara.