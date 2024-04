Saída da disputa de Luizianne e demais nomes na eleição do PT foi 'gesto' pela unidade, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, falou pela primeira vez, nesta terça-feira (23), sobre a decisão tomada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em escolher o deputado estadual Evandro Leitão como o pré-candidato que irá representar o grupo nas eleições para a cadeira de prefeito de Fortaleza.

Na compreensão do chefe do Palácio da Abolição, que comentou o assunto durante uma coletiva de imprensa, a conduta da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins, que retirou sua pré-candidatura nos momentos finais do encontro que elegeu Leitão, foi “um grande gesto de construção de unidade”.

“Quero aqui fazer uma referência muito elogiosa à companheira Luizianne. O gesto que ela fez é um gesto que gosto de dar muito valor, ele é significativo. Ela é uma pessoa muito importante no processo político, para além, inclusive, de eleição”, relatou o gestor na ocasião.

Ainda comentando sobre as qualidades da parlamentar, Elmano qualificou a correligionária como “uma grande pessoa que já deu tudo de bom e pode dar ainda mais ao povo cearense”.

Além de Luizianne, dois outros pré-candidatos — o assessor especial do governo, Artur Bruno e o deputado estadual Guilherme Sampaio — que participavam da disputa interna pela representação nas urnas em outubro também retiraram seus nomes do páreo. A deputada estadual Larissa Gaspar não conseguiu cumprir requisitos do processo e não conseguiu inscrever sua chapa.

'Conversar mais'

Apesar da retirada do nome da deputada federal, que duelava diretamente com Evandro pela oficialização da pré-candidatura, o agrupamento que a defendia, composto por 58 delegados, se absteve durante a votação. Essa atitude, para o governador, seria um sinal de que seria preciso “conversar mais”.

“A unidade não pode ser de faz conta, tem que ser verdadeira, construída. Isso vai implicar no programa de governo que nós vamos construir no PT, quais são as transformações que nós propor para Fortaleza, no compromisso do Evandro na composição futura, então tem muita coisa para a gente conversar”, concluiu.

Elmano admitiu que irá conversar com a ex-prefeita, mas ainda não há uma data marcada para o encontro. Além do pleito da Capital cearense, a eleição em Caucaia, onde Waldemir Catanho, aliado de Luizianne, também deve entrar na pauta.

O Diário do Nordeste contatou a parlamentar a fim de obter um posicionamento sobre a participação dela na campanha petista, mas não conseguiu uma devolutiva até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma resposta.