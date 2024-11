Roberto Cláudio revela pretensão de ser candidato em 2026, mas pondera: 'Não está no nosso controle'

Em novo momento da sua vida política – sem mandato, na oposição aos governos do PT e próximo a figuras como André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) –, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) afirmou que pretende disputar cargo eletivo em 2026, mas pondera que ainda é cedo para especular. Segundo ele, diferentes variáveis podem influenciar esse planejamento. A declaração foi feita à Live PontoPoder nesta quinta-feira (31).

"Pretendo disputar um mandato, claro que, estando em exercício de um mandato, proporcional ou majoritário, você acaba ganhando uma possibilidade de influência maior. Continuo apaixonado e acreditando na política, vou continuar lutando pelas minhas convicções, pelo que acho digno e correto, mas é difícil precipitar agora porque isso depende de tantas circunstancias que eu não tenho ideia", indicou.

"Mas pretendo (concorrer em 2026). Posso até não ser candidato a nada, não descarto, mas não seria verdadeiro dizer que eu, hoje, não tenho o desejo de estar disputando, mas isso é o menos importante neste momento. A gente tem que ter muito desprendimento, até porque o tempo da politica não está no nosso controle, está no da opinião pública, do povo, da força dos acertos e erros do governo", completou.

Destino de Roberto Cláudio

Fora da Prefeitura desde 2021, Roberto até concorreu ao Governo do Estado em 2022, mas foi derrotado em primeiro turno por Elmano de Freitas (PT). O pedetista e o ex-deputado Capitão Wagner (União) ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente, naquele ano. Antes adversários, eles se uniram no segundo turno das eleições de 2024 em Fortaleza em prol de André Fernandes (PL).

Na entrevista ao PontoPoder, o ex-prefeito, que também é presidente do PDT municipal, teceu elogios a ambos e indicou um prolongamento dessa parceria.

"Acho que só o tempo vai tratar de colocar esse trem nos trilhos. Vamos ter que ser desprendido de projetos pessoais para 2026 e, ao mesmo tempo, muito convicto da responsabilidade que cada uma dessas forças têm. Exemplo: o André Fernandes é deputado federal, cumprirá um papel importantíssimo na Câmara em defesa de Fortaleza e do Estado. O Capitão, como eu, está sem mandato, mas a esposa é deputada (Dayany do Capitão) e tem alguns amigos com a mesma linha de pensamento. Eu tenho uma militância minha e tem deputados estaduais que fazem uma coerente, firme e corajosa oposição a despeito de tudo. Papeis distintos e que não podem ser subestimados", avaliou.