Quem não cadastrou biometria pode votar? Entenda como funciona

Eleitores que não fizeram a biometria poderão votar, neste domingo (6), com um documento de identidade com foto. O serviço digital é utilizado para o e-Título, aplicativo que substitui o título de eleitor impresso.

Veja também PontoPoder Criança pode entrar na cabine de votação? Saiba se é permitido PontoPoder Eleitor é preso após tirar foto de urna eletrônica; veja regras sobre uso do celular

Para exercer o direito à votação, os eleitores devem levar um item obrigatório: documento oficial de identificação com foto. Ou seja, pode ser levada ao local de votação a carteira de habilitação (CNH), de trabalho, passaporte ou a identidade, sendo permitidas as modalidades física ou digital.

Veja também PontoPoder 1º turno das Eleições 2024 ocorre neste domingo (6); acompanhe em tempo real PontoPoder Em quantos vereadores votamos e quantos são eleitos nas eleições municipais? Entenda

A apresentação do título eleitoral não é obrigatória no dia do pleito. No entanto, é nele que o cidadão encontra a zona e a seção eleitoral em que deve votar.

Essas informações também podem ser consultadas no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do número do título ou nome do eleitor.

Veja quais documentos são aceitos

No dia da votação, é preciso que o eleitor se apresente na seção eleitoral portando um documento oficial com foto, que esteja legível, para comprovar sua identidade. As opções aceitas para votar são:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também é possível comprovar a identidade pessoal com o aplicativo e-Título, desde que tenha foto e cadastro das impressões digitais na Justiça Eleitoral. O aplicativo funciona como uma via digital do título de eleitor.

Segundo o TSE, no entanto, aqueles que têm o título eleitoral em versão física e fazem questão de apresentá-lo na hora de votar, ainda precisam apresentar um dos documentos descritos acima, já que o título não tem foto para a comprovação.

Eleições 2024

O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 acontece neste domingo (6) em todo o País. Mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos para votar nos seus representantes para as prefeituras e câmaras municipais para os próximos quatro anos.

A votação do pleito seguirá o horário de Brasília, com início às 8h e término às 17h. Porém, por conta do fuso horário, as seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abrirão às 7h pelo horário local. Algumas seções também seguirão o horário do Acre, que marca o início da votação para às 6h.

A partir das 17h, as seções eleitorais serão encerradas para o início da contabilidade e apuração dos votos. Os resultados, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, serão transmitidos até o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através de boletins auditáveis.