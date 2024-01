Quando acaba o recesso do Judiciário em 2024? Veja quando o serviço volta

Os órgãos do Poder Judiciário, incluindo o Superior Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão em recesso forense até o dia 6 de janeiro. A suspensão das atividades teve início no dia 20 de dezembro.

O recesso forense é o período em que as audiências e outras atividades judiciais remotas e presenciais são interrompidas temporariamente, devido às celebrações de fim de ano. Até 6 de janeiro, os fóruns funcionam em regime de plantão e atendem apenas casos urgentes. O período foi determinado pela Lei nº 5.010/66.

Veja também

No entanto, o dia 6 de janeiro cai em um sábado neste ano. Portanto, os atendimentos presencias devem retornar no dia útil que segue a data, a segunda-feira (8).

Já os prazos processuais seguem a resolução do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), que determina a suspensão entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Confira os órgãos judiciais que estão de recesso forense:

Superior Tribunal Federal (STF);

Superior Tribunal de Justiça (STJ);

Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Tribunais de Justiça (TJs);

Tribunais de Justiça Militar (TJMs);

Tribunais Regionais Eleitorais (TREs);

Tribunais Regionais Federais (TRFs);

Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs);

Conselho da Justiça Federal (CJF);

Superior Tribunal Militar (STM);

Tribunal Superior do Trabalho (TST);

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT);

Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Ministério Público (MP);

Ministério Público Federal (MPF);

Ministério Público do Trabalho (MPT).

Exceções

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange as cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba, está de plantão somente até o dia 5 de janeiro. Já o período de suspensão dos prazos processuais foi estendido até o dia 29 de janeiro, segundo a Portaria GP-CR nº 15/2023.

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que inclui a capital de São Paulo e as regiões de Guarulhos, Osasco, ABC Paulista e Baixada Santista, segue com plantão remoto até 6 de janeiro, mas o período de suspensão dos prazos processuais também foi ampliado até sábado (26). A contagem será retomada a partir da segunda-feira, (29), conforme a Portaria GP-CR nº 24/2023.