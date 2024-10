Quaest Fortaleza 2º turno: o apoio de vereadores influencia na escolha do candidato a prefeito?

A primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nessa sexta-feira (18), mostra o peso do apoio de vereadores sobre o voto a prefeito na capital cearense. Um volume de 84% das pessoas ouvidas no levantamento diz que o apoio de um vereador não influencia na sua escolha à Prefeitura. Para 15%, por outro lado, isso é determinante. Não sabem ou não responderam equivalem a 1%.

Já entre os eleitores de André Fernandes (PL) e de Evandro Leitão (PT), as tendências seguem caminhos diferentes. Dos que dizem que o apoio de um vereador influencia, sim, o voto, 44% são de eleitores do candidato do PL, 50% de eleitores do candidato do PT, 2% de indecisos e 4% de brancos, nulos ou não vai votar.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: André Fernandes e Evandro Leitão estão empatados com 43% PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: 83% do eleitorado diz que decisão de voto é definitiva

Dos que acreditam que essa dinâmica não tem peso na escolha para prefeito, 43% são de eleitores de André, 42% de eleitores de Evandro, 4% de indecisos e 11% de brancos, nulos ou não vai votar. A pesquisa também estratificou essa análise por sexo, faixa etária, escolaridade, renda domiciliar e religião.

QUAEST FORTALEZA NO 2º TURNO — INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR CANDIDATO

André Fernandes (PL)

Sim (margem de erro = 8 pp): 44%

Não (margem de erro = 4 pp): 43%

Evandro Leitão (PT)

Sim (margem de erro = 8 pp): 50%

Não (margem de erro = 4 pp): 42%

Indecisos

Sim (margem de erro = 8 pp): 2%

Não (margem de erro = 4 pp): 4%

Branco/nulo/não vai votar

Sim (margem de erro = 8 pp): 4%

Não (margem de erro = 4 pp): 11%

INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR SEXO

Feminino (margem de erro = 4 pp)

Sim: 14%

Não: 85%

NS/NR: 1%

Masculino (margem de erro = 5 pp)

Sim: 17%

Não: 82%

NS/NR: 1%

INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR FAIXA ETÁRIA

16 a 34 anos (margem de erro = 6 pp)

Sim: 15%

Não: 84%

NS/NR: 1%

35 a 59 anos (margem de erro = 5 pp)

Sim: 17%

Não: 82%

NS/NR: 1%

60 anos ou mais (margem de erro = 7 pp)

Sim: 13%

Não: 84%

NS/NR: 3% INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR ESCOLARIDADE Até o ensino fundamental (margem de erro = 6 pp) Sim: 21%

Não: 77%

NS/NR: 2% Ensino médio completo ou incompleto (margem de erro = 5 pp) Sim: 14%

Não: 85%

NS/NR: 1% Ensino superior incompleto ou mais (margem de erro = 6 pp) Sim: 11%

Não: 89% INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR RENDA DOMICILIAR Até 3 Salários Mínimos (margem de erro = 4 pp) Sim: 18%

Não: 80%

NS/NR: 2% De 3 a 7 SM (margem de erro = 6 pp) Sim: 13%

Não: 87%

NS/NR: 0% Mais de 7 SM (margem de erro = 9 pp) Sim: 11%

Não: 88%

NS/NR: 1% INFLUÊNCIA DO VEREADOR NO VOTO POR RELIGIÃO Católica (margem de erro = 5 pp) Sim: 15%

Não: 84%

NS/NR: 1% Evangélica (margem de erro = 6 pp) Sim: 16%

Não: 83%

NS/NR: 1% Outras/não tem religião (margem de erro = 7 pp) Sim: 13%

Não: 86%

NS/NR: 1%

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas de forma presencial em bairros da capital cearense. A pesquisa foi realizada entre terça-feira (15) e esta quinta-feira (17), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 01540/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. O índice de confiança é de 95%.