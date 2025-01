Psol Ceará libera filiados para integrar gestões municipais sem sair da direção; impasse deve ser levada a Nacional

A Executiva estadual do Psol no Ceará editou resolução na qual libera os filiados, "em especial nos municípios do Crato e de Fortaleza", para assumirem cargos em prefeituras cearenses.

A decisão surge depois de impasse interno com o anúncio do ex-candidato a Prefeitura de Fortaleza e presidente do Psol Fortaleza, Técio Nunes, para o comando da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza.

A corrente Insurgência, uma das alas do partido, pediu o "afastamento imediato" de Nunes dos cargos diretivos do partido, ressaltando que a indicação foi negociada "sem consideração nem respeito a qualquer instância partidária".

Além dele, a psolista Zuleide Queiroz também foi indicada para o comando da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura do Crato. Ela, no entanto, já pediu afastamento do cargo de direção, informou o deputado estadual Renato Roseno (Psol).

A resolução da Executiva do Psol Ceará foi divulgada neste sábado (18).

Nela, além da liberação para assumir o cargo, também fica determinado que, em casos em que o filiado exerça cargo diretivo, ele deve comunicar ao diretório municipal ou ao diretório estadual, que "disporão do prazo de 30 dias para deliberar sobre a relação do partido com o governo municipal e sobre medidas correlatas".

O Diário do Nordeste tentou contato com o presidente estadual do Psol, Alexandre Uchôa, para confirmar se deve ocorrer uma reunião do diretório para discutir as recentes nomeações de psolistas, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Ao PontoPoder, a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) informou que o fato de Técio Nunes integrar a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) "não muda em absolutamente nada a nossa posição de independência", diz em referência a bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza.

"E sobre a resolução (do Psol Ceará) iremos recorrer na nacional do partido para que haja o afastamento das instâncias partidárias", reforça a parlamentar. O deputado Renato Roseno considera que o impasse só deve ser resolvido pela Executiva nacional. "Isso vai chegar a nacional, não se resolve a nível estadual. (...) O que se pede é que se cumpra a resolução nacional", afirma.

Sem desobediência

O documento cita ainda resolução nacional do Psol, chamada "Psol com Lula contra o bolsonarismo e pelos direitos do povo brasileiro" — que tinha sido uma das bases para as críticas feitas pela Insurgência.

A resolução nacional é de 2022 e determina que psolistas poderiam aceitar cargos no governo federal ou em governos estaduais, desde que se afastassem dos cargos diretivos no partido.

Para o deputado estadual Renato Roseno, um dos integrantes da corrente Insurgência, a saída de cargos efetivos é uma forma de "manter a coerência".

O motivo do afastamento de filiados que integrem a gestão dos cargos de direção, explica ele, é "porque é necessário manter a autonomia do partido, manter coerência, independência para quando for necessário fazer a crítica se faça", diz.

A decisão da Executiva do Psol Ceará, no entanto, diz que assumir cargo na prefeitura "não implica desobediência" a resolução nacional.

"Dado que esta dispõe exclusivamente sobre a relação do partido com os governos federal e estaduais", argumenta o documento.

Para Roseno, no entanto, é preciso "manter a resolução nacional". Para ele, o que ocorre agora é que um grupo dentro do partido quer "desrespeitar" a decisão feita em 2022.