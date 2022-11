Preso em Bangu 8, Roberto Jefferson apresenta 'discreta anemia', diz Seap-RJ

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) está com um quadro de "discreta anemia" enquanto cumpre prisão no Complexo Penitenciário de Gericinó, o Bangu 8, no Rio de Janeiro. A informação foi repassada nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária do RJ ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jefferson está preso em Bangu 8 há cerca de um mês, após ter atirado e jogado granadas em policiais federais que cumpriam uma ordem de prisão contra ele. Ele voltou ao complexo penitenciário após ataques e ameaças à ministra Cármen Lúcia, do STF, além de ter descumprido determinação judicial. As informações são do portal Metrópoles.

Jefferson fez exames, no dia 18 deste mês, após se queixar de desmaio e febre. Na ocasião, também foram coletados materiais para verificação de um possível volta de tumores cancerígenos tratados anteriormente.

O laudo dos exames constatou uma "discreta anemia". Em contraponto, o laudo do médico particular de Jefferson aponta "colangite, perda de peso, infecção por fungos, inchaço nos membros inferiores e anemia, com suspeita de recidiva tumoral".

Diante disso, o subsecretário de Reintegração Social da Seap-RJ, Lúcio Flavio Correia Alves, reiterou que a Secretaria dispõe de Unidade de Pronto Atendimento destinado à população carcerária do Bangu 8.