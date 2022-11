Presidente do PL diz que Bolsonaro deve se candidatar à presidência em 2026

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, filiado ao partido, deve se candidatar à Presidência da República em 2026.

"Ele é novo ainda. Será nosso candidato a presidente em 2026”, disse Valdemar em entrevista a um jornalista, segundo informações do portal Poder 360.

Costa Neto concedeu, na tarde desta terça-feira (8), a primeira entrevista coletiva após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Ele agradeceu aos votos dos eleitores e afirmou que o partido será oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O PL não renunciará a suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas. Será oposição ao futuro presidente", disse Valdemar.

O dirigente disse ainda que o PL "seguirá mais forte do que nunca" e exaltou Bolsonaro. "O presidente devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro", disse.

Bolsonaro ganha cargo no PL

Valdemar Costa anunciou também que Bolsonaro ganhará um cargo no Partido Liberal no próximo ano. Ele será o presidente de honra do partido.

"Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do partido liberal", disse Costa.

Essa é a primeira vez, em 34 anos, que Bolsonaro ficará sem cargo público. Ele é o primeiro presidente do país a não conseguir se reeleger.

"Hoje nos queremos que ele comande nosso partido. Queremos o Bolsonaro a frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante", declarou o presidente do PL.