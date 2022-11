Veja quais benefícios Bolsonaro terá como ex-presidente a partir de 2023

Quando Jair Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto, em Brasília, será a primeira vez que ele ficará sem cargo público em 34 anos. Apesar disso, o político, que também já foi vereador e deputado federal, continuará recebendo alguns benefícios pagos pela própria Presidência. As informações são do jornal O Globo.

Essas regalias foram determinadas por meio de uma lei de 1986, alterada ao longo dos anos, e de um decreto de 2008. Dentre os benefícios que ele terá direito, estão:

Dois motoristas;

Dois assessores;

Quatro servidores de "segurança e apoio pessoal";

Dois carros à disposição.

Assim, ao todo, Bolsonaro contará com oito funcionários à sua disposição, podendo escolher quem será contratado.

Além disso, ainda tem direito a ocupar um cargo no partido PL e ganhar aproximadamente R$ 42 mil por mês com as aposentadorias do Exército e da Câmara dos Deputados.

Benefício para ex-presidentes

O benefício de oito funcionários e dois carros à disposição estão disponíveis também para todos os ex-presidentes. Assim, dentre outros antigos ocupantes do Palácio do Planalto que recebem, estão:

José Sarney;

Fernando Collor (hoje é senador);

Fernando Henrique Cardoso;

Dilma Rousseff;

Michel Temer;

Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2021, a Presidência da República destinou R$ 5,8 milhões para os assessores dos ex-presidentes.